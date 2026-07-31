台股飆漲3186點創紀錄 總市值激增逾10兆元

台股今天大漲3186.45點，為史上最大漲點，市值單日激增超過10兆元，並寫下多項紀錄，包括台積電罕見漲停，上漲220元，大盤漲幅達7.98%，電子類股指數漲幅9.19%，半導體指數漲幅更達9.81%。

隨著美股、韓股強勢反彈，台股在急殺回測半年線後，今天展開報復性反彈，上市有多達113檔漲停，上櫃漲停家數也有89檔。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，因有多檔高掛漲停，投資人排隊也買不到，使得今天成交值萎縮至1兆元以下水準，滑落至8337.13億元。

資深分析師王兆立說，投資人看好下週一台股可能延續上漲走勢，使得台指期與現貨正價差擴大至558.25點。

台積電強攻漲停，收在2425元，上漲220元，創史上最大漲點，市值激增5.7兆元，攀升至62.88兆元，並貢獻大盤1746點，是推升大盤強漲的一大動力。

台股市值前10大個股中，包括台積電、聯發科、日月光投控、元大台灣50、台光電、聯電過半的股價皆攻上漲停，也是台股創紀錄的動力。

黃國偉表示，台股短期底部已浮現，中長期多頭趨勢維持不變，指數初步有機會挑戰季線44089點。近期為上市櫃企業公布財報旺季，財報表現是市場關注重點。