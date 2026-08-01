鴻勁目標價喊到12,500

鴻勁（7769）召開第2季法說會釋出強勁營運展望。外資高盛、花旗、摩根士丹利（大摩）證券同時出具最新個股報告，皆維持「買進」及「優於大盤」評等，後市可期。

高盛科技產業分析師虞成敬表示，鴻勁法說會強調對長期成長充滿信心，在手訂單能見度直達2027年，重申2027年產能再大幅擴充50%的目標。

值得注意主要正向利多之一，是鴻勁受惠AI晶片尺寸增大與散熱需求飆升，高單價大尺寸封裝與高階溫控方案滲透率超乎預期，帶動產品平均單價（ASP）拉升。看好鴻勁在伺服器CPU、GPU及AI ASIC多點開花，維持「買進」評等，目標價由12,000元調升至12,500元，暫居外資圈最高價。

事實上，中國大陸成為鴻勁成長最快的終端市場之一，不再拖累毛利率。虞成敬分析，大陸客戶需求逐步轉向高階分選機（Test Handler），以因應更具挑戰的散熱需求，目前大陸業務已不再拖累整體毛利率，獲利能力已提升至與美、歐客戶相當水準。

展望後市，大陸市場營收2026年可望年增60%至80%，2027年增幅進一步擴大至100%以上，持續扮演公司重要成長動能。

另外，花旗維持鴻勁目標價11,000元、大摩維持10,008元。綜合大摩、花旗表示，持續看好鴻勁，並視為AI測試市場潛在規模（TAM）持續擴大的主要受惠者之一，預期2026年下半年出貨持續放量。