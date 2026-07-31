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外資買超675億元史上第10大 搶進ETF

中央社／ 台北31日電

台股今天大漲3186.45點，創下史上最大漲點，收在43119.75點，成交值新台幣8337.13億元。外資買超675.53億元，買超金額為史上第10大，買超前10大以ETF居多，買超前10檔有多達9檔是ETF。

隨著台積電、聯發科、信驊、川湖等多檔權值、高價股強漲漲停，其中，台積電漲停，達到2425元，上漲220元，創下史上最大漲點，台股今天展開強勢反彈。

外資及陸資買超675.53億元，買超金額為史上第10大，自營商賣超162.59億元，投信買超333.82億元；三大法人合計買超846.76億元。

據台灣證券交易所資料，外資買超前10名以ETF居多，有主動統一台股增長、主動復華未來50、主動統一升級50、主動群益科技創新、凱基台灣TOP50、主動富邦台灣龍耀、元大台灣50、元大台灣50正2、主動國泰動能高息。其餘買超前10名還有凱基金。

在外資買超推升下，主動統一台股增長、主動復華未來50、主動群益科技創新及元大台灣50皆強攻漲停。

外資賣超前10名有聯電、台塑、群創、中纖、台塑化、彩晶、台化、強茂、和桐及華邦電。

外資 ETF 權值

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