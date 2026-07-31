台股本週下跌535點 上市公司總市值險守140兆元

台股本週走勢峰迴路轉，週五大漲3186.45點，收在43119.75點，創史上最大漲點，不過全週仍下跌535.09點或1.23%。根據台灣證券交易所統計，上市公司最新總市值為新台幣140兆8481億元，較上週減少約1.73兆元，驚險守住140兆元大關。

產業別指數方面，本週漲幅最大為資訊服務類指數上漲4.48%，跌幅最大則是油電燃氣類指數下跌15.96%。其他未含金融類指數下跌674.28點，跌幅約1.72%；未含電子類指數下跌173.90點，跌幅約0.74%；未含金融電子類指數下跌711.74點，跌幅約4.52%。

本週全體上市股票成交金額為4兆1099億元，成交金額前3名產業分別為，半導體類成交金額1兆6583.87億元，占全體上市股票交易金額比重40.35%；電子零組件類成交金額8708.59億元，占比21.19%；電腦及週邊設備類成交金額4020.65億元，占比9.78%。

本週集中市場股票成交量週轉率為3.27%，成交量週轉率前3名產業分別為光電類12.52%、電子零組件類7.53%，和半導體類6.21%。

累計今年初開盤迄今共138個交易日，集中市場總成交金額為141兆8244億元，市場日平均成交金額為1兆277億元，股票成交量週轉率120.71%，股票日平均成交量週轉率0.87%。