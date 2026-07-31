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台股6月有交易戶數693萬戶月增44萬戶 續創新高

中央社／ 台北31日電

台股持續火熱，台灣證券交易所今天公布，6月集中市場有交易戶數693萬1956戶，比5月再增加44萬3819戶，連續第2個月改寫歷史新高。

證交所統計，6月自然人成交值比重51.5%，比5月的53.33%減少；外資成交值比重37.12%，則比5月的36.84%略增。

證交所公布的6月集中市場相關數據還包括，成交量週轉率21.91%，比5月的20.61%略增。當沖成交值占比36.9%，比5月的37.36%略減。平均每日當沖戶數24萬2714戶，比5月的24萬7594戶略減。

另外，6月集中市場ETF成交值占比7.7%，比5月的7.17%增加。定期定額投資金額約新台幣375.25億元，也比5月的325.79億元增加。

證交所 台股 外資

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