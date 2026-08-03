瘋狂台股／35歲C小姐借千萬開槓桿炒股 一度莫名奇妙賺到200萬 千點來回震盪陷入追繳危機

今年台股在AI浪潮與資金派對推波助瀾下，一路狂飆站上47,000點。在這場彷彿沒有盡頭的股市繁華裡，有人一夕致富，也有人一步步走向高槓桿的深淵。

35歲，原本過著自由兼職生活的室內設計師C小姐，就是其中之一。

台股今年多頭氣勢如虹，C小姐動了借錢投資股票的念頭。她先將位於台中、已還清房貸的房子辦理抵押貸款，一口氣貸出800萬元。接著，她先拿這筆資金支付郊區新屋的頭期款，其餘數百萬元則投入股市，希望靠股市獲利加快累積財富。

新屋增貸、股票質借 全盛時期約700萬元投入股市

雖是股市新手，C小姐卻相當有「投資膽」。她說，初期幾乎是「隨便買、隨便賣」，竟意外嘗到甜頭。眼見帳面資產不斷增加，她乾脆把仍在繳房貸的新屋辦理房貸增貸，取得300萬元資金，繼續投入股市；之後，隨著持股市值上升，她把手上持有的股票拿去辦股票質借，向券商借出80萬元，持續加碼台股。

隨著股價一路走高，加上房貸增貸及股票質借，C小姐一步步把財務槓桿拉滿，她投入股市的資金，也一度擴大到快700萬元。

問她都買些什麼股？她形容，自己的選股邏輯很簡單，就是追隨社群平台上的財經KOL，網紅推薦什麼，她就跟著買，至於這些公司究竟做什麼，基本面、營收獲利如何，她幾乎沒有深入研究。

「幸運的是，當時買什麼賺什麼。」C小姐回憶，聯電、國巨、聯發科都曾買過，有賺有賠，但整體帳面資產一路膨脹，相較於房貸約2%至3%的年利率，當時台股一根漲停板就足以超過一年的利息成本，讓她一度深信：「借來的錢，就是最便宜的投資工具。」

而她賺錢的同時，也積極遊說親友，只要照著她的方式「全職炒股」，人人都有機會實現財富自由。

然而，多數家人並不認同，反而提醒她：「一直增貸、借錢買股票，萬一市場反轉怎麼辦？」但C小姐根本聽不進去，她還是不斷把自己追蹤的股市網紅影片、文章分享給親友，希望說服大家一起投入。

高槓桿操作 財富浪裡來浪裡去

她說，過去一段時間，她滿腦子只想著如何放大獲利，忽略了股票質借其實設有嚴格的擔保維持率門檻。一旦股價下跌、擔保股票市值縮水，跌破規定水位，就可能收到追繳通知，必須在約定期限內補足現金或擔保品，否則券商便可能處分擔保股票，也就是大家口中的「斷頭」。

另一方面，她名下兩棟房屋都背負貸款，每月固定房貸本息支出不斷增加。在沒有穩定薪資收入支撐下，只要股市獲利稍有停滯、現金流一時接不上，整體財務壓力便會迅速浮現。

這場高槓桿豪賭，就曾在3月給了她一次震撼教育。當時台股震盪下跌，C小姐擔心行情持續惡化，趕緊停損出場，一度認賠數十萬元。然而，大盤很快止跌回升並再創新高，不但把虧損全部賺回來，還多賺了約200萬元。

就這樣一次又一次「跌深就會反彈」的經驗，逐漸麻痺了她的風險意識，也讓她愈來愈相信自己的判斷，認為只要敢買、敢抱，市場終究會回來！

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千點震盪 每天都像坐雲霄飛車

不料，7月起，台股風雲變色，指數不再只是溫和回檔，而是多次出現單日重挫上千點的劇烈震盪，不少熱門AI概念股甚至直接跌停。

以她重押的一檔AI股為例，今年前五個月一路強勢上攻，5月盤中一度站上700元，但6月下旬起股價快速修正，7月底即使隨台股單日大漲逾3,000點反彈，收盤仍只有502元，高低落差超過兩成。劇烈震盪，也讓每天盯盤的她，情緒隨著股價起伏而大起大落。

「每天打開帳戶都是綠的，只能一直補現金，不然就會被追繳。」C小姐說，這陣子市場每天都有不同說法，有人認為這只是健康修正，也有人喊著逢低布局，但面對接二連三的千點重挫，她早已無法保持冷靜，「真的覺得自己快死了。」這場由牛市狂熱引發的槓桿風暴，讓她第一次真正體會什麼叫做「從天堂掉進地獄」，也讓她默默重拾室內設計案，希望增加穩定收入，改善現金流，如今，她也很少再向親友談起這段投資經歷。

回顧這趟失控的槓桿旅程，她苦笑說：「股市我還是會做，但以後再也不會用借來的錢，去賭自己的未來了。」