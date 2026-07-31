外資買超675億元 竟花了近半金額大買台積電1.37萬張

台股31日以43,119.75點收盤，大漲3,186.45點，創歷史收盤最大漲點，三大法人僅自營商賣超，外資則是買超675.54億元，統計外資買超前十名中，高達9檔是ETF；權王台積電（2330）以漲停2,425元收盤，外資買超13,780張，以均價2,396.94元來估算，外資竟然花了近半的買超金額大買台積電。

台股一開盤就大漲1,677.11點，以41,610.41點開出，權王台積電領軍上衝，拉升指數再往上衝高，午盤後台積電衝達漲停2,425元，大漲220元， 寫歷史盤中最高上漲金額，指數也衝達43,214.36點，上漲3,281.06點，收復43,000點，寫盤中最大歷史漲點。

大盤指數終場收在43,119.75點，集中市場與櫃買市場合計上漲家數達1,752家、下跌228家，其中221檔攻上漲停，僅2檔跌停，市場買盤明顯回流；三大法人終止連3賣，合計買超846.76億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超675.54億元，投信買超333.82億元；自營商（合計）賣超162.59億元，其中自營商（自行買賣）買超57.41億元、自營商（避險）賣超220億元。

統計外資買超前十名個股中，高達9檔ETF， 僅1檔金融股凱基金（2883）進榜，外資買超55,070張；權王台積電亮燈漲停，外資買超13,780張，投信及自營商也都是買超，分別買超7,047張、2,725張；以台積電均價約2,396.94元計算，外資買超台積電的金額超過330.29億元。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）