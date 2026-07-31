台股強彈收復失地 法人：這「三大支柱」支撐多頭格局

科技利空出盡搭配政策護盤力道，台股31日迎來強勢反彈行情，大盤開高走高收復近期震盪失地。展望後市，法人指出，在「AI長線趨勢明確」、「金融獲利創高」與「非電剛性需求」三大支柱帶動下，台股多頭格局未變，拉回築底後反而提供長期資金更佳的布局時機。

大華優利高性價高股息（00918）經理人郭修誠表示，日前市場受地緣政治雜音與科技股去槓桿影響出現超跌，如今隨著籌碼沉澱、國際財報釋出正面訊息，資金加速回流基本面強韌且高殖利率的優質標的。

郭修誠進一步分析，近期全球科技股歷經估值修整，反而讓許多高股息且兼具獲利成長能力的半導體與電子龍頭評價面回歸合理區間。從00918最新成分股結構觀察，科技權重緊扣伺服器、伺服器代工、傳輸晶片與IC通路等核心供應鏈（如廣達、緯穎、大聯大、微星、神達、祥碩、宜鼎等），長線受惠全球AI基礎建設資本支出擴增趨勢，反彈行情中展現出高度的資本利得爆發力。

郭修誠指出，除了科技成長動能外，防禦性資產亦扮演關鍵護城河。金融股在先前大盤劇烈波動時展現極佳的抗震力，今年金控整體獲利表現亮眼，投資收益與利差表現優異。00918配置涵蓋中信金、兆豐金、永豐金、第一金與彰銀等金控與銀行巨頭，不僅提供高度確定的高股息收益，更為基金淨值打造充沛的安全墊與已實現資本利得。

郭修誠進一步指出，非電子與內需消費、營建龍頭的加入，進一步強化了整體組合的「低Beta防禦力」。如高門檻的營建與耐久財龍頭（興富發、億豐）及高毛利遊戲龍頭（鈊象），具備充沛的現金流生成能力與強勁的抗景氣循環韌性。在市場波動加劇時，這些龍頭企業能為投資組合帶來穩健收益保障，做到真正的息利雙收。

展望後市，郭修誠表示，台股短線拉回後本益比更具吸引力。建議投資人擺脫單一產業波動的折磨，善用兼具「ROE獲利能力」與「歷史高填息勝率」的被動策略型ETF（如00918），透過分批布局或定期定額方式，精準掌握台股長線多頭與填息反彈雙重效益。