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台股6月當沖退潮、長線資金歸隊 定期定額375億「連兩月暴衝破紀錄」

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

臺灣證券交易所公布6月集中市場交易數據，受惠市場投資信心升溫，台股6月大盤單月收漲3.11%，市場交投熱絡，不僅單月「有交易戶數」一舉衝破693萬大關，代表國人長線理財趨勢的「定期定額投資金額」更狂砸超過375億元，連續兩個月刷爆歷史最高紀錄。

數據顯示，6月份集中市場「定期定額投資金額」衝上375.25億元，比起5月的325.79億元，單月急遽增加近49.5億元，月增幅高達15.18%。顯示即便大盤處於高檔，投資人並未盲目追高，反而更傾向以穩健的「定期定額」方式鎖定優質標的。同時，6月「有交易戶數」大幅增加逾44.3萬戶，來到693.19萬戶，反映出廣大國人參與台股的熱情持續高漲。

從市場交易結構來看，6月份資金出現微妙變化。「自然人（散戶）成交值比重」由5月的53.33%降至51.50%，顯示部分內資在指數走高之際選擇獲利落袋；反觀「外資成交值比重」則由36.84%微幅推升至37.12%。市場主導力量逐漸由短期個股追捧，轉向外資法人與機構資金的接棒布局。

隨著大盤持續走高，集中市場「成交量周轉率」攀升至21.91%，顯示市場股票籌碼換手熱絡、資金流動性極佳。值得注意的是，短線題材為主的「當沖交易」出現冷卻跡象，6月當沖占比降至36.9%、平均每日當沖戶數減少約4,800戶；與此同時，ETF成交值占比則微幅提升至7.7%。這表明部分短線當沖資金正逐步退場，轉流向防禦性較高或追蹤大盤的ETF產品，市場整體交易氣氛趨於健康穩健。

台股 定期定額 當沖

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