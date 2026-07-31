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自營商還在賣！三大法人終止連3賣、回補847億元 台股飆史上最大漲點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股集中市場指數31日勁揚3,186.45點、收43,119.75點，漲幅7.97%，盤中最高衝上43,214.36點、最低41,610.41點，不僅改寫盤中與收盤史上最大漲點紀錄，單日漲幅也寫下歷史第二大。不過，市場追價仍趨審慎，成交值反而收斂至8,337億元。

盤面呈現普漲格局，集中市場與櫃買市場合計上漲家數達1,752家、下跌228家，其中221檔攻上漲停，僅2檔跌停，市場買盤明顯回流。籌碼面方面，三大法人終止連3賣，合計買超846.76億元，其中外資與投信同步回補，自營商則持續調節162.99億元。

統計三大法人7月31日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超675.54億元，投信買超333.82億元；自營商（合計）賣超162.59億元，其中自營商（自行買賣）買超57.41億元、自營商（避險）賣超220億元。

盤面由權值股全面領軍，五大權值股中有3檔亮燈漲停。台積電（2330）飆漲220元鎖住2,425元，單檔就貢獻大盤約1,942點；聯發科（2454）漲停收3,555元，挹注近175點；日月光投控（3711）漲停收555元，貢獻76點。鴻海（2317）與台達電（2308）則分別大漲9.15%、7.19%，合計再挹注近195點。五大權值股合力推升大盤約2,388點，成為指數飆升的關鍵引擎。

此外，今日上市櫃兩市共221檔收漲停，漲停股呈現明顯的「AI權值股領軍、跌深族群全面回補」格局，資金高度集中於半導體、AI伺服器、ABF載板、記憶體、散熱、PCB及設備測試等族群。包括除了台積電、聯發科之外，緯創（3231）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、南亞科（2408）、力積電（6770）、欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）、旺矽（6223）、創意（3443）、世芯-KY（3661）等指標股同步亮燈，帶動電子股全面噴出。 觀察今日漲停股特性，多數個股近一周跌幅仍達一成以上，顯示在美股半導體強彈及市場風險偏好回升帶動下，資金積極回補先前超跌的AI供應鏈，權值股與高價股齊揚，呈現全面性報復性反彈。

自營商 台股 三大法人

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