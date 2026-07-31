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多頭反攻台股畫出超深V反彈！一日飆漲3186點…史上最狂

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
多頭反攻台股畫出超深V反彈 。股市示意圖。圖／AI生成
多頭反攻台股畫出超深V反彈 。股市示意圖。圖／AI生成

台股在7月最後交易日，多頭大反攻，跳空開高走高，大漲3186點，創下史上單日最大漲點，加權股價指數以4萬3119點作收，漲幅7.98％，一舉收復5日線、10日線，以及從4萬點至4萬3千點共4個整數關卡，成交量8337億元。

美股周四四大指數全面收漲，道瓊工業指數上漲1.19％，那斯達克指數上漲2.78％，標普500指數上漲1.66％，費城半導體指數大漲8.19％，台積電ADR（美國存託憑證）大漲7.64％。但帶動台股深V反彈的主要原因，專家認為是南韓股市。這波血洗慘案主角南韓股市，經過連日劇烈去槓桿的過程後，31日迎來強勁反彈，在南韓政府注資干預下，飆漲17％，浮額已獲大清洗的台股多頭也順勢反攻，一掃陰霾。

富邦投顧董事長陳奕光表示，解鈴還需繫鈴人，韓版國安基金進場後，韓股飆漲，為原本由恐慌與去槓桿造成的跌勢踩煞車，在市場血流成河後進場的穩定基金，緩解市場恐慌，此處應該就是低點。

不過，台股今日成交量只有8337億元，明顯量縮，但這並非買盤不強，而是因為不少股票漲停，投資人買不到，影響成交量。31日上市漲停家數113家，上漲家數902家，跌停1家，平盤40家，下跌148家。

陳奕光說，軋空買盤也助漲台股漲勢，由於台股7月大幅回檔，高點4萬8到破4萬，空頭已空8千點，賺了不少，因此選擇此時空單回補。

台股還有優秀基本面支撐，陳奕光說，第2季財報密集公布，「我們台灣財報愈開愈好」，日月光、台光電、聯電等，8月15日財報公布結束前，數字應該會非常精彩，「回歸基本面就是台灣的優勢」。

受關注個股表現，台積電開高震盪午盤後攻漲停，尾盤以漲停價2425元作收，大漲220元；聯電以121元漲停價收盤；先前落難的國巨也以502元漲停價收盤。

台股 ADR 道瓊工業指數

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台股受美股帶動下，微軟、亞馬遜最新財報驚豔市場，AI、半導體等科技族群成盤面多頭指標；台股31日開高走高，盤中最高達43,214點，單日連闖40K、41K、42K、43K四大整數關卡，終場收復5日、10日線，但仍遭月、季線反壓，終場收43,119點，飆漲3,186點、漲幅7.9%，創下史上收盤最大漲點，成交金額8,337.1億元。台積電（2330）收漲停價2,425元，漲220元。

連台積電都漲停了！台股狂飆逾3,200點改寫歷史紀錄

台股今（31）日上演史詩級反攻，在台積電領軍下，加權指數盤中一度突破43,000點，衝上43,195點，大漲3,261點，不僅一口氣收復4萬3千點，也超越7月21日上漲1,783點的紀錄，改寫台股史上最大盤中漲點。截至中午12時47分，指數仍大漲3,215點、漲幅8.05%，來到43,148.84點。

台積電衝漲停2,425元 市值62.88兆 台股大漲逾3,000點收復43,000點

台積電（2330）ADR周四收盤大漲7.64%，以403.31美元收盤，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,618.85元，較台北交易股票溢價率為18.77%；台積電31日早盤以2,350元開出，上漲145元，午盤後衝達漲停2,425元，上漲220元，市值衝達62.88兆元，貢獻大盤指數逾1,900點；台股收復43,000點，盤中大漲逾3,000點。

多頭反攻台股畫出超深V反彈 一日飆漲3186點…史上最狂

台股在7月最後交易日，多頭大反攻，跳空開高走高，大漲3186點，創下史上單日最大漲點，加權股價指數以4萬3119點作收，漲幅7.98％，一舉收復5日線、10日線，以及從4萬點至4萬3千點共4個整數關卡，成交量8337億元。

台股暴漲3,000點、正二刷一排17%漲幅 融資抄底成功?

台股31日上演反攻大秀，一度收復43,000點，台積電（2330）觸及2,425元漲停板，一口氣收復月線和季線。正二ETF集體大漲，元大台灣50正二（00631L）等正二ETF都大漲超過16%，00631L漲至33元，若以融資來看，00631L已連續資增五天，這三天進去抄底的投資人都賺錢。

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近期全球金融市場波動加劇，美國科技股財報、美伊地緣政治局勢升溫，以及市場風險偏好降溫等因素交互影響，帶動全球股市震盪加劇。不過受美股微軟、亞馬遜等財報影響，台股31日則明顯強勁反彈近三千點，盤中站上42K大關。

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