多頭反攻台股畫出超深V反彈！一日飆漲3186點…史上最狂

台股在7月最後交易日，多頭大反攻，跳空開高走高，大漲3186點，創下史上單日最大漲點，加權股價指數以4萬3119點作收，漲幅7.98％，一舉收復5日線、10日線，以及從4萬點至4萬3千點共4個整數關卡，成交量8337億元。

美股周四四大指數全面收漲，道瓊工業指數上漲1.19％，那斯達克指數上漲2.78％，標普500指數上漲1.66％，費城半導體指數大漲8.19％，台積電ADR（美國存託憑證）大漲7.64％。但帶動台股深V反彈的主要原因，專家認為是南韓股市。這波血洗慘案主角南韓股市，經過連日劇烈去槓桿的過程後，31日迎來強勁反彈，在南韓政府注資干預下，飆漲17％，浮額已獲大清洗的台股多頭也順勢反攻，一掃陰霾。

富邦投顧董事長陳奕光表示，解鈴還需繫鈴人，韓版國安基金進場後，韓股飆漲，為原本由恐慌與去槓桿造成的跌勢踩煞車，在市場血流成河後進場的穩定基金，緩解市場恐慌，此處應該就是低點。

不過，台股今日成交量只有8337億元，明顯量縮，但這並非買盤不強，而是因為不少股票漲停，投資人買不到，影響成交量。31日上市漲停家數113家，上漲家數902家，跌停1家，平盤40家，下跌148家。

陳奕光說，軋空買盤也助漲台股漲勢，由於台股7月大幅回檔，高點4萬8到破4萬，空頭已空8千點，賺了不少，因此選擇此時空單回補。

台股還有優秀基本面支撐，陳奕光說，第2季財報密集公布，「我們台灣財報愈開愈好」，日月光、台光電、聯電等，8月15日財報公布結束前，數字應該會非常精彩，「回歸基本面就是台灣的優勢」。

受關注個股表現，台積電開高震盪午盤後攻漲停，尾盤以漲停價2425元作收，大漲220元；聯電以121元漲停價收盤；先前落難的國巨也以502元漲停價收盤。