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台股單日衝破四大關卡！台積電攻漲停 大盤終場飆3,186點寫歷史神蹟

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台股單日衝破四大關卡！台積電攻漲停 大盤終場飆3,186點寫歷史神蹟

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股31日開高走高，盤中最高達43,214點，終場收復5日、10日線。記者余承翰／攝影
台股31日開高走高，盤中最高達43,214點，終場收復5日、10日線。記者余承翰／攝影

台股受美股帶動下，微軟、亞馬遜最新財報驚豔市場，AI、半導體等科技族群成盤面多頭指標；台股31日開高走高，盤中最高達43,214點，單日連闖40K、41K、42K、43K四大整數關卡，終場收復5日、10日線，但仍遭月、季線反壓，終場收43,119點，飆漲3,186點、漲幅7.9%，創下史上收盤最大漲點，成交金額8,337.1億元。台積電（2330）收漲停價2,425元，漲220元。

值得注意的是，千金股股同步噴出，包括：信驊（5274）、川湖（2059）、鴻勁（7769）、緯穎（6669）、旺矽（6223）、台光電（2383）、創意（3443）、印能科技（7734）、台積電、弘塑（3131）、奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）、致茂（2360）、貿聯-KY（3665）、新代（7750）、光聖（6442）等16檔「千金俱樂部」全面攻上漲停，且均呈現漲停鎖死，市場追價力道強勁。

強勢ETF方面，包括：元大台灣50正2（00631L）漲18.75%、國泰臺灣加權正2（00663L）漲18.33%、富邦臺灣加權正2（00675L）漲18.31%、群益臺灣加權正2（00685L）漲18.23%、國泰臺韓科技（00735）漲16.97%、主動統一全球創新漲14.83%、主動元大AI新經濟漲13.99%、中信日本半導體（00954）漲12.69%、台新日本半導體（00951）漲12.42%、兆豐洲際半導體（00911）漲11.01%、國泰費城半導體（00830）漲10.74%、元大全球5G（00876）漲10.61%。

此外，元大台灣50、永豐台灣ESG、主動安聯台灣、元大電子、永豐智能車供應鏈、主動復華未來50、中信小資高價30、台新臺灣半導體30、兆豐台灣晶圓製造、主動群益台灣強棒、兆豐藍籌30、中信關鍵半導體、主動統一台股增長、主動第一金台股優、主動台新優勢成長等，超過15檔ETF紛紛攻上漲停板。

綜合安聯投信投資長張惟閔、主動安聯台灣經理人施政廷表示，2026年下半年台股仍有企業獲利成長作為支撐，但市場已從題材驅動進入獲利驗證階段。未來投資勝負關鍵，將從有沒有AI轉向AI能否轉化為獲利。在高評價環境下，選股的重要性將高於選市。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，全球大型雲端服務供應商持續擴大AI資本支出，先進製程、CoWoS先進封裝及高速運算需求仍維持高檔，AI產業長期成長方向並未改變。

短線股價雖可能受到財報評價、利率政策及籌碼調整影響，但科技產業獲利成長與供應鏈需求仍具支撐，現階段修正較偏向估值與資金面的整理，而非產業基本面反轉。

洪珮甄建議，若對難以精準預測市場低點的投資人而言，與其一次重押，不如採取分批布局、定時定額及逢低加碼策略，透過拉長投資期間與分散進場時點，降低短線波動影響，並跟隨官股資金腳步，逐步累積台灣科技核心資產。

台股 台積電 漲停

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連台積電都漲停了！台股狂飆逾3,200點改寫歷史紀錄

台股今（31）日上演史詩級反攻，在台積電領軍下，加權指數盤中一度突破43,000點，衝上43,195點，大漲3,261點，不僅一口氣收復4萬3千點，也超越7月21日上漲1,783點的紀錄，改寫台股史上最大盤中漲點。截至中午12時47分，指數仍大漲3,215點、漲幅8.05%，來到43,148.84點。

台積電衝漲停2,425元 市值62.88兆 台股大漲逾3,000點收復43,000點

台積電（2330）ADR周四收盤大漲7.64%，以403.31美元收盤，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,618.85元，較台北交易股票溢價率為18.77%；台積電31日早盤以2,350元開出，上漲145元，午盤後衝達漲停2,425元，上漲220元，市值衝達62.88兆元，貢獻大盤指數逾1,900點；台股收復43,000點，盤中大漲逾3,000點。

被動元件彈真的？整排紅燈閃閃爍爍 國巨守緊漲停逾2.5萬張等著買

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