台股單日衝破四大關卡！台積電攻漲停 大盤終場飆3,186點寫歷史神蹟

台股受美股帶動下，微軟、亞馬遜最新財報驚豔市場，AI、半導體等科技族群成盤面多頭指標；台股31日開高走高，盤中最高達43,214點，單日連闖40K、41K、42K、43K四大整數關卡，終場收復5日、10日線，但仍遭月、季線反壓，終場收43,119點，飆漲3,186點、漲幅7.9%，創下史上收盤最大漲點，成交金額8,337.1億元。台積電（2330）收漲停價2,425元，漲220元。

值得注意的是，千金股股同步噴出，包括：信驊（5274）、川湖（2059）、鴻勁（7769）、緯穎（6669）、旺矽（6223）、台光電（2383）、創意（3443）、印能科技（7734）、台積電、弘塑（3131）、奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）、致茂（2360）、貿聯-KY（3665）、新代（7750）、光聖（6442）等16檔「千金俱樂部」全面攻上漲停，且均呈現漲停鎖死，市場追價力道強勁。

強勢ETF方面，包括：元大台灣50正2（00631L）漲18.75%、國泰臺灣加權正2（00663L）漲18.33%、富邦臺灣加權正2（00675L）漲18.31%、群益臺灣加權正2（00685L）漲18.23%、國泰臺韓科技（00735）漲16.97%、主動統一全球創新漲14.83%、主動元大AI新經濟漲13.99%、中信日本半導體（00954）漲12.69%、台新日本半導體（00951）漲12.42%、兆豐洲際半導體（00911）漲11.01%、國泰費城半導體（00830）漲10.74%、元大全球5G（00876）漲10.61%。

此外，元大台灣50、永豐台灣ESG、主動安聯台灣、元大電子、永豐智能車供應鏈、主動復華未來50、中信小資高價30、台新臺灣半導體30、兆豐台灣晶圓製造、主動群益台灣強棒、兆豐藍籌30、中信關鍵半導體、主動統一台股增長、主動第一金台股優、主動台新優勢成長等，超過15檔ETF紛紛攻上漲停板。

綜合安聯投信投資長張惟閔、主動安聯台灣經理人施政廷表示，2026年下半年台股仍有企業獲利成長作為支撐，但市場已從題材驅動進入獲利驗證階段。未來投資勝負關鍵，將從有沒有AI轉向AI能否轉化為獲利。在高評價環境下，選股的重要性將高於選市。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，全球大型雲端服務供應商持續擴大AI資本支出，先進製程、CoWoS先進封裝及高速運算需求仍維持高檔，AI產業長期成長方向並未改變。

短線股價雖可能受到財報評價、利率政策及籌碼調整影響，但科技產業獲利成長與供應鏈需求仍具支撐，現階段修正較偏向估值與資金面的整理，而非產業基本面反轉。

洪珮甄建議，若對難以精準預測市場低點的投資人而言，與其一次重押，不如採取分批布局、定時定額及逢低加碼策略，透過拉長投資期間與分散進場時點，降低短線波動影響，並跟隨官股資金腳步，逐步累積台灣科技核心資產。