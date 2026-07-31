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連台積電都漲停了！台股狂飆逾3,200點改寫歷史紀錄
台股今（31）日上演史詩級反攻，在台積電領軍下，加權指數盤中一度突破43,000點，衝上43,195點，大漲3,261點，不僅一口氣收復4萬3千點，也超越7月21日上漲1,783點的紀錄，改寫台股史上最大盤中漲點。截至中午12時47分，指數仍大漲3,215點、漲幅8.05%，來到43,148.84點。
台積電成為今日多頭最強引擎，早盤以2,350元開出後一路走高，盤中最高觸及2,425元漲停價，暫報2,420元、上漲215元，這也是台積電自去年關稅風波後，再度於盤中碰到漲停板。
盤面漲勢也不只集中在台積電，電子權值股、記憶體、被動元件及PCB族群全面點火，上市公司盤中超過1,100家上漲、119家亮燈漲停。
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