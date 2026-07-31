台積電衝漲停2,425元 市值62.88兆 台股大漲逾3,000點收復43,000點

台積電（2330）ADR周四收盤大漲7.64%，以403.31美元收盤，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,618.85元，較台北交易股票溢價率為18.77%；台積電31日早盤以2,350元開出，上漲145元，午盤後衝達漲停2,425元，上漲220元，市值衝達62.88兆元，貢獻大盤指數逾1,900點；台股收復43,000點，盤中大漲逾3,000點。

台股31日一開盤就大漲1,677.11點，以41,610.41點開出，權王台積電領軍上衝，拉升指數再往上衝高，午盤後台積電衝達漲停2,425元，大漲220元，寫歷史盤中最高上漲金額，指數也衝達43,178.5點，上漲3,245.2點，收復43,000點，同樣寫盤中最大歷史漲點。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，後市相對看好資產負債表健全、未來獲利展望良好、評價相對合理、在未來能夠具備填權息能力的個股，以期獲取資本利得以及股息。

陳沅易點名看好的族群，例如半導體先進封裝、各大廠持續擴充資本支出受惠廠務類股、AI server規格升級零組件及市占率持續擴張等AI server供應鏈等類股。