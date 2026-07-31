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連台積電都漲停了！台股狂飆逾3,200點改寫歷史紀錄

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台股暴漲3,000點、正二刷一排17%漲幅 融資抄底成功?

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
隨著美股報復性反彈 ，台股今開高走高，不僅權值股多家亮燈、熱門族群也全面回神，加權指數一度上漲近 3000 點，寫下史上最大漲幅。記者余承翰／攝影
隨著美股報復性反彈 ，台股今開高走高，不僅權值股多家亮燈、熱門族群也全面回神，加權指數一度上漲近 3000 點，寫下史上最大漲幅。記者余承翰／攝影

台股31日上演反攻大秀，一度收復43,000點，台積電（2330）觸及2,425元漲停板，一口氣收復月線和季線。正二ETF集體大漲，元大台灣50正二（00631L）等正二ETF都大漲超過16%，00631L漲至33元，若以融資來看，00631L已連續資增五天，這三天進去抄底的投資人都賺錢。

科技權值股都大反彈，台達電（2308）盤中上漲逾8%，台光電（2383）、聯發科（2454）、智邦（2345）漲停，鴻海（2317）大漲逾9%；載板四雄齊漲停亮燈，記憶體的南亞科（2408）、華邦電（2344）也都漲停，晶圓代工的聯電（2303）、力積電（6770）漲停，散熱族群奇鋐（3017）、雙鴻（3324）攻漲停。高價股也刷一排漲停，股王信驊（5274）、股后川湖（2059）漲停，排行前十名中僅大立光（3008）沒有漲停。

正二ETF都大漲超過17%，包括富邦台灣加權正二（00675L）、元大台灣50正二、群益台灣加權正二（00685L）、國泰台灣加權正二（00663L）。

近期台股融資餘額持續大減，但正二卻逆勢資增，以00631L做觀察，融資已連續增加五天，從加權指數跌破季線開始資增，顯示股民對台股大盤指數未來將反攻仍充滿信心。00631L股價今大漲近18%，幾乎回補7月28日的向下跳空缺口，這幾天進場勇敢抄底的股民都賺錢。

台股 抄底 漲幅

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