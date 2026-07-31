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別被恐慌騙了！台股強彈重回42K 法人：回歸基本面逢低布局

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
隨著美股報復性反彈 ，台股今開高走高，不僅權值股多家亮燈、熱門族群也全面回神，加權指數一度上漲近 3000 點，寫下史上最大漲幅。記者余承翰／攝影 林澔一
隨著美股報復性反彈 ，台股今開高走高，不僅權值股多家亮燈、熱門族群也全面回神，加權指數一度上漲近 3000 點，寫下史上最大漲幅。記者余承翰／攝影 林澔一

近期全球金融市場波動加劇，美國科技股財報、美伊地緣政治局勢升溫，以及市場風險偏好降溫等因素交互影響，帶動全球股市震盪加劇。不過受美股微軟、亞馬遜等財報影響，台股31日則明顯強勁反彈近三千點，盤中站上42K大關。

聯邦台精彩50（009804）經理人周彥名表示，亞洲市場近期亦受到韓國股市去槓桿，以及台股融資籌碼調節等因素影響，短線賣壓擴大，市場情緒轉趨保守。不過，市場短期波動多屬情緒面與資金面調整，投資人更應回歸基本面，觀察企業長期獲利能力與產業發展趨勢。

周彥名分析，從總體經濟數據來看，台灣基本面仍展現強勁韌性。6月出口金額達748.3億美元，年增40.3%，創歷年單月第三高；外銷訂單952.6億美元，年增59.4%；製造業生產指數年增24.34%，均反映全球AI、高效能運算（HPC）、半導體及雲端運算需求持續帶動台灣產業成長。

事實上，隨著AI應用持續擴展，台灣在晶圓代工、IC設計、伺服器、散熱及關鍵零組件等供應鏈的重要性依舊穩固，企業長期競爭優勢並未因短期市場修正而改變。

此外，投資市場向來伴隨景氣循環與資金流動而波動，回顧歷史，每當市場因恐慌情緒快速修正時，往往也讓優質企業股價與企業價值出現短暫落差，為中長期投資人提供分批布局的機會。

近期跌勢亦反映市場槓桿資金調整及融資籌碼去化，在籌碼逐步沉澱後，市場焦點可望重新回歸企業獲利能力、產業競爭力及未來成長動能，而非短線消息與市場情緒。

展望後市，周彥名認為，AI仍是驅動全球科技產業發展的重要主軸。雖然部分美國大型科技企業短期因資本支出增加而影響獲利表現，但市場對AI基礎建設、半導體及高效能運算需求的長期展望並未改變。隨著市場槓桿資金逐步調整、融資籌碼趨於健康，若外部不確定因素逐漸緩和，台股仍有機會迎來階段性回穩，建議投資人以中長期角度看待市場波動，聚焦具產業競爭力與獲利成長潛力的優質企業。

基本面 台股 布局

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