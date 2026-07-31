中際旭創短暫破發 大漲帶動光通訊族群反彈

國際光通訊模組龍頭中際旭創31日於香港交易所掛牌上市，受到國際股市影響，上市首日便慘遭破發。不過今日在全球股市回穩下，迅速反彈回發行價之上，最高點來到1,178元，台股光通訊廠受其帶動，波若威、光聖、統新等指標大廠皆鎖上漲停。

美股光通訊大廠昨夜也集體反彈，Lumentum大漲逾15%，Coherent 漲幅來到12.16%，漲勢最為猛烈的則是股本較小的AAOI，漲幅高達17.76%。而日前宣布擴大印度布局的Marvell，同樣也大漲逾12%，Marvell表示，未來3年將在印度投入2.5億美元，擴大技術、人才與基礎設施布局，重點支援AI、雲端與資料基礎設施相關先進半導體解決方案的設計與開發，意味著Marvell仍持續看好AI需求成長潛力。