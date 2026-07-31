台股盤中狂噴創紀錄！暴衝攻上42K ...後市法說看「三重點」

台股31日開高走高，台積電（2330）、聯發科（2454）等電子族群全面反彈，盤中最高達42,895點，暴衝站上42K大關，一度大漲2,962點，創下盤中歷史最大漲點。展望後市，安聯投信投資長張惟閔認為，全球人工智慧（AI）發展浪潮方興未艾，產業投資機會已由應用端擴展至支撐整體AI生態系運作的基礎建設及供應鏈體系。

面對即將登場的財報季與法說會旺季，張惟閔表示，首先，市場關注焦點將逐步由題材與預期，轉向企業獲利能力與資本支出效益的實際驗證。

第二，未來投資人的觀察重點，不僅是企業是否受惠AI趨勢，再來更重要的是能否將訂單、技術優勢，市場需求轉化為實際營收、獲利及現金流等三大重點。

張惟閔分析，隨著大型雲端服務供應商持續擴大AI資本支出，市場關注焦點已逐步從直接開發AI應用的科技企業，轉向提供算力、晶片、設備與資料中心基礎建設的「賣鏟子」供應鏈。相較於應用端企業，相關基礎建設供應商普遍具備更高的需求確定性與更長的成長週期，已成為AI投資趨勢下的重要受惠族群。

從全球產業鏈觀察，美國市場以NVIDIA為核心，並延伸至高頻寬記憶體（HBM）、網通設備與資料中心基礎設施等關鍵環節；台灣則憑藉完整且具國際競爭力的半導體供應鏈，在先進製程、CoWoS先進封裝、AI伺服器、散熱、高速傳輸、PCB材料及電源管理等領域，占有舉足輕重的地位。

張惟閔認為，在AI長期發展趨勢不變下，台灣企業作為全球AI供應鏈的重要合作夥伴，未來可望同步受惠於企業獲利成長與資本支出擴張所帶來的雙重成長動能，美台「賣鏟子」供應鏈正迎來新一波長期發展契機。