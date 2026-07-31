金融股不只抗跌還跟漲！兆豐金、玉山金創新高、元大金重返月線

台股連日重挫後31日終於出現強彈，盤中大漲逾2,800點，台積電（2330）大漲逾8%，收復月線，而身為防禦避險標的的金融股也一同大漲，兆豐金（2886）、玉山金（2884）盤中再創新高，元大金（2885）大漲逾7%，台新新光金（2887）上漲逾5%，凱基金（2883）、國泰金（2882）、富邦金（2881）漲逾4%，都收復月線關卡。

金融股在這波台股下殺，表現相對抗跌，但台股大漲時，也有同步跟上漲勢，堪稱攻守兼備的族群。聯準會這次雖然未升息，但已有三位決策官員主張應升息1碼，而根據Fedwatch資料，聯準會9月升息一碼的機率為63.4%，利率可能升至3.75%至4%區間。

法人指出，在高利率環境下，因利差擴大，有利於銀行獲利表現，若高利率環境延續，銀行類股及以銀行為主體的金控，獲利仍有機會增長；而壽險部分，可能會面臨債券跌價損失，證券部分，台股成交量只要仍維持一定量能，仍可保有一定手續費收入。

金控股今年上半年獲利亮眼，上半年稅後純益4,408.7億元，年增101%。單看第2季的話，整體金控稅後純益2,526.9億元，年增率擴大至171.2%，法人表示，主要反映壽險去年同期比較基期低、第2季美股及台股走揚、台股日均量年增253%、銀行淨利息及手續費收入成長等因素。

近日金融股表現亮眼的為兆豐金、玉山金，今股價雙雙創下新高，兆豐金盤中一度衝上53.4元，上漲逾2%，玉山金差一步攻上39元，也同上漲逾2%。