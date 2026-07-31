壓抑整月後大反攻！載板四雄同步漲停 外資提款潮能告終？

7月一路遭法人調節、股價回檔逾2成的載板四雄，31日隨著台股強勁反攻全面上演跌深大反攻。欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）及臻鼎-KY（4958）盤中同步亮燈漲停，其中欣興漲停價更高掛逾2萬張買單，買氣最為火熱，也讓市場重新聚焦AI載板下半年旺季行情。

台股31日開盤大漲1,677點，在台積電（2330）強勢領軍下，指數盤中一度暴衝2,962點，改寫史上盤中最大漲點，台積電單一檔個股就貢獻超過1,600點漲點，電子權值股全面點火，也帶動AI供應鏈同步強勢反攻。

受資金全面回流激勵，載板四雄欣興、南電、景碩、臻鼎盤中全數攻上漲停，股價分別來到787元、920元、635元及413.5元。其中，欣興漲停價仍有超過2萬張排隊等買，顯示市場追價意願最強，也反映資金重新回流高階ABF載板族群。

值得注意的是，四檔個股7月以來其實已歷經一波明顯修正，臻鼎累計下跌34.6%，景碩跌28.73%，欣興跌26.45%，南電跌22.36%。籌碼面也顯示法人持續調節，其中欣興7月以來遭三大法人賣超4.85萬張、臻鼎賣超1.66萬張、景碩賣超8,191張、南電賣超1,976張，賣壓主要集中在外資，不過投信則逆勢加碼欣興、南電及景碩，顯示內外資操作策略出現分歧。

儘管股價大幅修正，四雄基本面依舊強勁。欣興第2季稅後純益131.14億元，單季獲利首度突破百億元、創歷史新高；南電表示，今年AI、高效能運算（HPC）及先進封裝需求持續擴大，AI相關營收占比已突破五成，全年營運可望季季走高；臻鼎上半年營收創同期新高，看好消費性電子新品備貨及AI高階應用同步推升下半年營運；景碩則將於今日召開董事會討論半年報，法人預期毛利率及獲利表現有望優於市場預期。

隨著AI伺服器、高階ABF載板及先進封裝需求持續升溫，加上下半年進入電子產業傳統旺季，在基本面維持成長、籌碼逐步沉澱後，載板族群可望迎來估值修復行情，今日四雄同步亮燈漲停，反映市場資金重新評價AI載板供應鏈的成長潛力。