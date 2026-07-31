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國巨多個「*」符號藏玄機！ 為何0050也有相同經歷卻不用？

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被動元件彈真的？整排紅燈閃閃爍爍 國巨守緊漲停逾2.5萬張等著買

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被動元件彈真的？整排紅燈閃閃爍爍 國巨守緊漲停逾2.5萬張等著買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股經歷連日大跌後，今天總算止跌回升，開盤大漲近3000點，股價從高點腰斬的國巨今天開盤也隨即漲停。記者余承翰／攝影
台股經歷連日大跌後，今天總算止跌回升，開盤大漲近3000點，股價從高點腰斬的國巨今天開盤也隨即漲停。記者余承翰／攝影

台股31日以41,610.41點開出，大漲1,677.11點，在權王台積電（2330）領軍下指數再往上衝高，一度拉升至42,895.52點，暴漲2,962.22點，寫歷史盤中最大漲點，被動元件股則是刷出整排的漲停紅燈，龍頭廠國巨*（2327）收復500元，跳空以漲停502元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過2.5萬張。

台股大漲，跌深的被動元件也強彈，國巨領軍，華新科（2492）、蜜望實（8043）、禾伸堂（3026）、千如（3236）、天二科技（6834）、鈺邦（6449）、金山電（8042）、鈞寶（6155）、立隆電（2472）、光頡（3624）、信昌電（6173）、日電貿（3090）等盤中都亮燈漲停，但盤中多檔漲停打開，紅燈閃閃爍爍。

國巨*第2季財報毛利率、營業利益率「雙升」，毛利率38.5%，年增2.9個百分點；營業利益率26.4%，年增4.9個百分點；第2季合併營收444.56億元，年增35.7%；稅後純益94.18億元，季增17.7%、年增88.5%；EPS 4.59元。累計上半年EPS 8.48元，為歷史同期高點。

國巨*針對於市況指出，愈來愈多AI相關客戶釋出長約意願，鎖定未來半年、甚至多年的被動元件供應，以降低供應鏈風險，且部分客戶願意支付溢價，以確保取得穩定供貨。國巨強調，需求主要來自AI相關應用，因AI伺服器所需MLCC、電阻、電感及磁性元件數量持續增加。

不過，國巨法說會後兩家美系外資最新報告則是調降國巨目標價，其中一家由1,490元調降至1,280元，另一家由1,500元降至1,450元，但仍維持買進評等；外資認為，適度下修目標價，主要反映產業去槓桿導致本益比遭壓縮，而非國巨獲利出現變化。

國巨 漲停 被動元件

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