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全球記憶體股瘋漲！美光飆18%、SK海力士暴衝25% 台股10檔漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
SK海力士。路透
SK海力士。路透

美股半導體股強勢反攻，點燃全球記憶體族群買盤！在費城半導體指數單日狂飆8.19%、美光大漲18.36%帶動下，南韓SK海力士、三星電子31日盤初同步暴衝逾20%，台股記憶體族群也全面噴出，南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）等10檔亮燈漲停，成為盤面最強主流之一。

美股周四在微軟財報激勵下勁揚15.5%，帶動AI與半導體族群全面反攻，那斯達克指數大漲2.78%，終止連六黑，費半指數更飆升8.19%。其中，美光大漲18.36%，SK海力士ADR同步勁揚17.52%，市場資金重新聚焦AI伺服器與高頻寬記憶體（HBM）需求，為亞洲記憶體股今日強攻預先暖身。

受隔夜美股激勵，南韓股市開盤後記憶體雙雄火力全開，SK海力士一度狂飆25%，三星電子漲幅也超過20%，帶動KOSPI指數一度大漲15%、重返6000點整數關卡，盤中甚至觸發買方「Sidecar（側車）」機制，顯示市場追價力道相當猛烈。

全球記憶體股同步轉強，也讓台股31日掀起強勁攻勢。集中市場指數開盤大漲1677點，在台積電（2330）站回10日線並觸及2400元、台達電（2308）、聯發科（2454）及日月光投控（3711）同步亮燈漲停帶動下，指數一度狂飆近3000點。記憶體族群更成為盤面人氣焦點，南亞科、華邦電、旺宏、力積電（6770）、品安（8088）、晶豪科（3006）、宜鼎（5289）、群聯（8299）、凌航（3135）、廣穎（4973）同步攻上漲停，宇瞻（8271）、威剛（3260）、創見（2451）、十銓（4967）等也全面勁揚逾5%。

除了AI需求持續升溫外，記憶體產業的戰略地位也因美中科技角力再度受到關注。美國跨黨派參議員近日致函蘋果執行長庫克，要求不要向中國長鑫科技及長江存儲採購記憶體晶片，即使僅供中國市場使用，也可能增加對中國供應鏈依賴。美光董事長Sanjay Mehrotra也警告，若中國記憶體供應鏈進一步切入美國科技大廠，恐衝擊美國半導體競爭力。在AI資料中心持續擴建下，記憶體已從過去的成熟零組件，躍升為全球科技競逐的核心戰略資源，也成為今日全球資金同步追捧的焦點。

SK海力士 美光 記憶體 旺宏 華邦電 南亞科 台股

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台股記憶體族群31日終於吐了一口氣。受到美光、SanDisk等美國記憶體股隔夜全面大漲激勵，早盤資金快速回流，旺宏（2337）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）、鈺創（5351）、愛普*（6531）、群聯（8299）及宜鼎（5289）同步亮燈漲停，前兩日還倒成一片的記憶體股，今日幾乎整排由綠翻紅。

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