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台股寫盤中歷史最大漲點 法人點名看好這幾類股

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股31日一開盤就大漲1,677.11點，以41,610.41點開出，在權王台積電（2330）領軍下指數再往上衝高，一度拉升至42,895.52點，暴漲2,962.22點，寫歷史盤中最大漲點，光是台積電就貢獻超過1,500點，台積電同樣在盤中寫單日上漲最高金額紀錄。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，後市相對看好資產負債表健全、未來獲利展望良好、評價相對合理、在未來能夠具備填權息能力的個股，以期獲取資本利得以及股息。

陳沅易點名看好的族群，例如半導體先進封裝、各大廠持續擴充資本支出受惠廠務類股、AI server規格升級零組件及市占率持續擴張等AI server供應鏈等類股。

受微軟財報強勁舒緩AI相關疑慮帶動，道瓊工業指數周四收盤上漲613.92點，漲幅1.19%，收52,208.06點；標普500指數上漲121.48點，漲幅1.66%，收7,437.63點；那斯達克指數上漲679.24點，漲幅2.78%，收25,122.18點；費城半導體指數狂飆855.50點，漲幅8.19%，報11,302.99點。

台積電ADR周四收盤大漲7.64%，以403.31美元收盤，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,618.85元，較台北交易股票溢價率為18.77%；台積電早盤以2,350元開出，上漲145元，一度衝達2,400元，上漲195元，為盤中歷史最高上漲金額，貢獻大盤指數超過1,500點。

台股 法人 台積電

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