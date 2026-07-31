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「四貸同堂」為台股漲跌推波助瀾 各國散戶開大融資槓桿比一比
台股在連跌五個交易日，下跌近五千點後，今日早盤在美股帶動下跌深反彈。台股近期激烈震盪，不只與外資進出有關，散戶開大融資槓桿勇敢搶進台股，也加重股市漲跌力道。
不只台灣，包括南韓、美國等其他國家的股市都有槓桿交易。業界人士指出，目前以台灣與南韓的散戶槓桿普及性最高，美國居次。南韓股市今早也大漲，從本周稍早的重挫中反彈。南韓股市在個股槓桿指數型基金（ETF）推波助瀾下，不僅導致韓股暴漲暴跌，震盪幅度超越以劇烈波動為人所知的比特幣，波動走勢甚至蔓延到全球股市。
所謂的槓桿操作，是指投資人買股票的時候，只需要出一部分的資金，剩下採取融資的方式。以「自備款」來比喻，台灣股民若要融資買股，一般自備款要4成，買有些股票需要5成；美國對投資人的自備款的要求較高，多半都是5成；日本則相對低，只要3成至4成。這類槓桿操作在買進時有助漲作用，一旦去槓桿則加重股市賣壓。
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