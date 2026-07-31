記憶體滿血復活！八檔亮燈漲停 四雄市值暴增2,132億元

台股記憶體族群31日終於吐了一口氣。受到美光、SanDisk等美國記憶體股隔夜全面大漲激勵，早盤資金快速回流，旺宏（2337）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）、鈺創（5351）、愛普*（6531）、群聯（8299）及宜鼎（5289）同步亮燈漲停，前兩日還倒成一片的記憶體股，今日幾乎整排由綠翻紅。

四大指標股中，南亞科上漲32.5元、來到360.5元，盤中市值增加約1,121.32億元；華邦電上漲11.5元至130元，增加約517.5億元；群聯上漲145元至1,640元，增加約320.57億元；旺宏上漲8.7元至100.5元，也增加約172.37億元。四家公司盤中市值合計回升約2,132億元。

這波買盤直接承接美股漲勢。美光30日終場大漲18.38%，SanDisk更飆升26%，費城半導體指數同步上漲8.2%。市場情緒扭轉的關鍵，來自三星電子最新供需展望。三星表示，記憶體供應短缺可能延續至2028年，2027年的供給限制甚至可能比2026年更加嚴重，部分大型資料中心客戶也開始尋求多年期供貨協議。

不過，昨夜美股漲幅猛烈，也帶有跌深回補成分。美光先前四個交易日累計下跌約25%，SanDisk在7月一度回檔約45%。因此，能否進一步確認趨勢反轉，仍要觀察後續記憶體報價、訂單及財報表現。