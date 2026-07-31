台股早盤強彈逾2900點 反彈續航力看一關鍵

跟進美股大反彈，台北股市31日也跳空大反彈，指數一度大漲逾2900點，漲幅逾7％，不少個股漲幅都有7、8％，市場跌深反彈，這一波急跌下殺已近尾聲。台股加權股價指數已創下盤中最大漲點紀錄，台積電亦然。

台新投顧總經理黃文清表示，台股昨天大盤雖然最終收黑，但指數只跌105點，但若觀察盤面個股表現，可以發現已有不少股票開始嘗試止跌反彈，研判市場已進入跌深反彈階段。

至於反彈能持續程度，黃文清指出，仍需觀察美國及韓國等國際市場後續走勢，但目前台股已回到回升波，只要沒有太大意外，股市有機會維持震盪走升，反彈力道仍須視成交量是否持續增加而定。

黃文清同時表示，融資籌碼已整理到一個段落，相關籌碼及賣壓已逐步消化，因此市場後續較有機會持續向上發展。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易表示，後市相對看好資產負債表健全、獲利展望良好、評價相對合理、在未來能夠具備填權息能力的個股，同步收獲資本利得及股息；像是半導體先進封裝、各大廠持續擴充資本支出受惠廠務類股、AI server 規格升級零組件以及市占率持續擴張等AI server供應鏈等類股。

美股周四四大指數全面收漲，道瓊工業指數上漲1.19％，那斯達克指數上漲2.78％，標普500指數上漲1.66％，費城半導體指數大漲8.19％，台積電ADR大漲7.64％。台積電周五現股也大漲，早盤最高漲至2400元，大漲195元，漲幅8.8％。