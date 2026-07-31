台股連日下跌後反彈 金融股抗跌、兆豐金漲破新高原因曝光

台股在連日暴跌後，31日強勢反彈，不過近期市場資金輪動明顯，部分金融類股在大盤震盪期間即展現抗跌力道，近期表現也相對穩健。中國信託證券投顧經理陳子謙指出，這波市場波動是資金自科技股輪動至其他族群，金融股整體受到的影響相對有限，甚至有機會持續上漲。

陳子謙分析，若將金融類股細分為三大類，第一類是以銀行為主體的金控或銀行類股，在高利率環境下，由於利差擴大，有利於銀行獲利表現，包括中信金（2891）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）、第一金（2892）、合庫金（5880）及永豐金（2890）等，都屬於相對受惠的族群。

兆豐金31日股價再度大漲，寫下歷史新高，盤中股價突破52.5元，漲幅逾2%。除了獲利表現佳，兆豐金將於8月13日除息，此次配發每股現金股利1.75元，吸引股民進場。

第二類為證券類股或以證券業務為獲利主力的金控，雖然市場波動可能影響自營部位表現，但只要台股成交量維持活絡，手續費收入仍可提供一定支撐，整體獲利表現仍具韌性。

第三類則是以壽險為主體的金控，在高利率環境下，相對面臨較大的金融資產評價壓力，短期表現仍須留意利率走勢及金融市場波動對投資部位的影響。不過當台股上揚時，也可望受益。

展望後市，陳子謙表示，市場仍持續關注美國聯準會後續貨幣政策方向，目前市場預期年底前升息1至2碼，若高利率環境延續，銀行類股及以銀行為主體的金控，獲利表現仍有望維持相對穩健，股價仍有上漲空間。