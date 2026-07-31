快訊

台股一度暴衝近3,000點！台積電觸2400元領攻 聯發科、日月光強鎖漲停

華航機隊／華航「以敵為師」 靠777-300ER救火轉虧為盈

Google預告Pixel 11 Pro神祕「旋轉彩環」！鏡頭模組引爆混合實境與AI猜想

聽新聞
0:00 / 0:00

台股一度暴衝近3,000點！台積電觸2400元領攻 聯發科、日月光強鎖漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股31日強勢展開反攻，集中市場指數開盤大漲1,677.11點、報41,610.41點，直接站回5日線。聯合報系資料照
台股31日強勢展開反攻，集中市場指數開盤大漲1,677.11點、報41,610.41點，直接站回5日線。聯合報系資料照

微軟、亞馬遜財報報喜，激勵AI與半導體族群展開報復性反彈，美股四大指數昨夜全面收高，那斯達克勁揚2.78%、費城半導體指數狂飆8.19%。台積電（2330）ADR大漲7.64%，聯電（2303）、日月光（3711）ADR同步飆升逾一成，美光、SK海力士等記憶體股同步強彈，帶動台指期夜盤狂漲1,573點。

台股31日強勢展開反攻，集中市場指數開盤大漲1,677.11點、報41,610.41點，直接站回5日線；在台積電開高一舉收復10日線、並觸及2400元關卡，台達電（2308）、聯發科（2454）、日月光投控同步跳空漲停帶動下，電子權值股全面點火，指數漲點迅速擴大至近3,000點，最高衝上42,895.52點，直逼季線反壓。盤面上，元大台灣50正2（00631L）、群益臺灣加權正2（00685L）及主動統一台股增長交投最為熱絡。

盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開2,350元，台達電開1,680元、鴻海（2317）開245元、聯發科開3,555元、日月光投控開555元。

類股方面，電子零組件、半導體、塑膠、其他電子、光電等漲幅居前百貨貿易相對疲弱。

回顧台股30日表現，集中市場指數下跌105.88點、收39933.3點，跌幅0.26%，高低點震盪達1750.77點，成交值放大至1.1兆元 。三大法人賣超495.41億元，包括外資賣超483.12億元、投信買超139.97億元、自營商賣超152.27億元。

法人指出，美國PCE降溫、微軟與亞馬遜財報利多帶動AI概念股回神，加上本周融資大減逾832億元、籌碼獲得清洗，台股有望迎來跌深反彈並挑戰季線反壓。不過，外資期貨淨空單仍逾8萬口，上檔均線壓力未解，操作宜避免追價，以AI大型權值股為布局主軸。

聯發科 台積電 日月光 台股

延伸閱讀

台股開高急殺逾600點又翻紅！聯電亮燈點火 激戰4萬點關卡

三大法人賣超508億元！台股劇震1,750點失守4萬關 投信連27買力挺

台股融資減肥醞釀反彈 台指期夜盤一度勁揚千點

費半漲逾8%台指期夜盤勁揚　法人：台股有望重登4萬點

相關新聞

四貸同堂…陳冲示警：台股已經過熱 行情若反轉恐爆發踩踏風險

台股指數今年屢創新高，全民投資熱也讓「四貸同堂」的信用風險成為話題。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，以「巴菲特指標」來衡量，台股已經過熱，尤其在政府政策與ＥＴＦ（指數股票型基金）資金帶動下「走偏鋒」，一旦行情反轉恐爆發集中持股與ＥＴＦ踩踏風險。

台股一度暴衝近3,000點！台積電觸2400元領攻 聯發科、日月光強鎖漲停

微軟、亞馬遜財報報喜，激勵AI與半導體族群展開報復性反彈，美股四大指數昨夜全面收高，那斯達克勁揚2.78%、費城半導體指數狂飆8.19%。台積電（2330）ADR大漲7.64%，聯電（2303）、日月光（3711）ADR同步飆升逾一成，美光、SK海力士等記憶體股同步強彈，帶動台指期夜盤狂漲1,573點。

台股融資減肥醞釀反彈 台指期夜盤一度勁揚千點

台股經歷兩天內暴跌3,595點後，昨（30）日上演1,751點震盪洗盤，持續最後浮額洗清，盤中在台積電領軍電子權值股衝高下，一度反彈1,116點，終場下跌105點收39,933點，失守4萬點大關，但已醞釀止跌反彈跡象；集中市場融資再減肥131.4億元，跌破5,000億元關卡，餘額降至4,938.6億元，合計上市櫃兩市減175.3億元。

房貸入股恐危及金融穩定…央行Q2理監事議事錄 點出「四貸同堂」三大問題

中央銀行昨（30）日公布第2季理監事聯席會議議事錄摘要。多位理事點出「四貸同堂」共有三大風險，恐危及金融穩定，並憂心若台股反轉恐產生連鎖衝擊，使得房貸、周轉金回流房市，推升房價。

台股連日下跌後反彈 金融股抗跌、兆豐金漲破新高原因曝光

台股在連日暴跌後，31日強勢反彈，不過近期市場資金輪動明顯，部分金融類股在大盤震盪期間即展現抗跌力道，近期表現也相對穩健。中國信託證券投顧經理陳子謙指出，這波市場波動是資金自科技股輪動至其他族群，金融股整體受到的影響相對有限，甚至有機會持續上漲。

費半漲逾8%台指期夜盤勁揚　法人：台股有望重登4萬點

美股主要指數全面收高，與台股關聯性高的費城半導體指數大漲逾8%。法人表示，台股30日下跌105.88點，收在39933....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。