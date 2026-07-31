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台股一度暴衝近3,000點！台積電觸2400元領攻 聯發科、日月光強鎖漲停
微軟、亞馬遜財報報喜，激勵AI與半導體族群展開報復性反彈，美股四大指數昨夜全面收高，那斯達克勁揚2.78%、費城半導體指數狂飆8.19%。台積電（2330）ADR大漲7.64%，聯電（2303）、日月光（3711）ADR同步飆升逾一成，美光、SK海力士等記憶體股同步強彈，帶動台指期夜盤狂漲1,573點。
台股31日強勢展開反攻，集中市場指數開盤大漲1,677.11點、報41,610.41點，直接站回5日線；在台積電開高一舉收復10日線、並觸及2400元關卡，台達電（2308）、聯發科（2454）、日月光投控同步跳空漲停帶動下，電子權值股全面點火，指數漲點迅速擴大至近3,000點，最高衝上42,895.52點，直逼季線反壓。盤面上，元大台灣50正2（00631L）、群益臺灣加權正2（00685L）及主動統一台股增長交投最為熱絡。
盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開2,350元，台達電開1,680元、鴻海（2317）開245元、聯發科開3,555元、日月光投控開555元。
類股方面，電子零組件、半導體、塑膠、其他電子、光電等漲幅居前百貨貿易相對疲弱。
回顧台股30日表現，集中市場指數下跌105.88點、收39933.3點，跌幅0.26%，高低點震盪達1750.77點，成交值放大至1.1兆元 。三大法人賣超495.41億元，包括外資賣超483.12億元、投信買超139.97億元、自營商賣超152.27億元。
法人指出，美國PCE降溫、微軟與亞馬遜財報利多帶動AI概念股回神，加上本周融資大減逾832億元、籌碼獲得清洗，台股有望迎來跌深反彈並挑戰季線反壓。不過，外資期貨淨空單仍逾8萬口，上檔均線壓力未解，操作宜避免追價，以AI大型權值股為布局主軸。
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