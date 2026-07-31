台股一度暴衝近3,000點！台積電觸2400元領攻 聯發科、日月光強鎖漲停

台股在連日暴跌後，31日強勢反彈，不過近期市場資金輪動明顯，部分金融類股在大盤震盪期間即展現抗跌力道，近期表現也相對穩健。中國信託證券投顧經理陳子謙指出，這波市場波動是資金自科技股輪動至其他族群，金融股整體受到的影響相對有限，甚至有機會持續上漲。

2026-07-31 09:22