費半漲逾8%台指期夜盤勁揚　法人：台股有望重登4萬點

美股主要指數全面收高，與台股關聯性高的費城半導體指數大漲逾8%。法人表示，台股30日下跌105.88點，收在39933.3點，台指期夜盤勁揚1573點，台股今天有望重登40000點關卡。

微軟（Microsoft）財報亮眼及國際油價回落，激勵美股主要指數收高。道瓊工業指數上漲613.92點，漲幅1.19%；標普500指數上漲121.48點，漲幅1.66%；那斯達克指數上漲679.24點，漲幅2.78%；費城半導體指數揚升855.5點，漲幅8.19%。

美光（Micron）、威騰（Western Digital）、SK海力士（hynix）ADR、英特爾（Intel）、超微（AMD）等股價上漲逾10%，晟碟（SanDisk）和慧榮科技勁揚逾20%。台積電ADR（美國存託憑證）上漲7.64%。

國內外產業訊息方面，日月光投控宣布，今年在廠房和設備各再增加10億美元資本支出，並公告取得乖乖桃園中壢工業區土地及地上建物及友達高雄路竹路科部分廠房及相關附屬設施，擴充先進封測產能。

台達電上半年資本支出新台幣275億元，全年將逼近700億元，並預期下半年營運表現將優於上半年水準。

微控制器（MCU）廠盛群表示，目前訂單能見度達6個月，預期下半年營運表現可望優於上半年。因應成本揚升，將全面調整產品報價，漲幅約1至2成。