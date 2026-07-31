四貸同堂…陳冲示警：台股已經過熱 行情若反轉恐爆發踩踏風險

台股指數今年屢創新高，全民投資熱也讓「四貸同堂」的信用風險成為話題。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，以「巴菲特指標」來衡量，台股已經過熱，尤其在政府政策與ＥＴＦ（指數股票型基金）資金帶動下「走偏鋒」，一旦行情反轉恐爆發集中持股與ＥＴＦ踩踏風險。

針對這一波台股投資熱，中央銀行昨天公布的第二季理監事聯席會議議事錄摘要，多位理事也關注國內股市信用擴張情形，提醒若民眾過度借貸從事理財活動，例如以不動產抵押借款投入股市，一旦市場反轉，連鎖衝擊不容忽視，央行應提早思考相應的總體審慎監理措施，捍衛金融體系穩定。

陳冲昨受訪時表示，「巴菲特指標」是以股票總市值除以國內生產毛額（ＧＤＰ），用來觀察股市是否脫離實體經濟。雖然這項指標提出已逾廿年，市場環境更加複雜，但仍具參考價值。

根據「巴菲特指標」，比率若介於百分之七十五至九十代表合理，超過百分之一二○代表高估，超過百分之兩百被巴菲特形容為「玩火」。統計到七月廿四日止，台股的巴菲特指標約四點七五倍。

對於先前有學者以港股和台股比較，認為台股的情況還好，陳冲不以為然說，港股有許多中國大陸及海外企業掛牌，若計算港股的「巴菲特指標」，分母應包括大陸的ＧＤＰ，這樣計算下來，其實比台灣小得多，反而台灣的指標是全世界最高的。

陳冲認為，目前賴清德政府靠兩大櫥窗來當作政績，一是股市被視作經濟櫥窗，二是亞洲資產管理中心，但他認為這些都是過度榮景的表象。

對於台股過熱，陳冲表示，政府的一些措施都應該檢討，包括先前金管會提高台股基金或ＥＴＦ的單一成分股占基金的淨值上限，被形容為「台積電條款」；他認為，這是「政府帶頭做多」，主導基金經理人大量買進台積電，台積電上漲雖能快速推升大盤，營造台股全面繁榮印象，但當指數愈來愈依賴單一權值股，台股表現未必能反映其他產業及整體經濟，甚至可能形成榮景表象。

此外，ＥＴＦ市場快速膨脹，也可能放大風險。陳冲說，ＥＴＦ在市場轉折或進入熊市時，原本就會發生「多殺多」，但主動式ＥＴＦ的「相互踐踏」、多殺多會比其他ＥＴＦ更嚴重，而且每天公布持股的作法，也更容易在市場造成「跟單」問題。

而台股在經歷兩天暴跌三五九五點後，昨天盤中上演一七五一點的劇烈震盪，終場下跌一○五點、收三萬九九三三點，失守四萬點大關。