房貸入股恐危及金融穩定…央行Q2理監事議事錄 點出「四貸同堂」三大問題

中央銀行昨（30）日公布第2季理監事聯席會議議事錄摘要。多位理事點出「四貸同堂」共有三大風險，恐危及金融穩定，並憂心若台股反轉恐產生連鎖衝擊，使得房貸、周轉金回流房市，推升房價。

根據議事錄，多位理事關注國內股市信用擴張情形。台股交投持續熱絡，民眾擴大借貸投資，甚至出現「四貸同堂」情形，有理事擔憂三大風險，包括一、若以不動產抵押貸款投入股市情形擴大，恐威脅金融穩定。

央行第2季理監事會議議事錄重點

二、今年以來全體銀行對「個人理財周轉金貸款」、「證券期貨與金融輔助業貸款」合計增額大幅成長，增額甚至遠超過對製造業放款增額；三、證券商對客戶資金融通餘額持續走高，其資金來源多為向銀行借款或發行免保商業本票，兩者餘額持續攀升，使銀行體系承受股市曝險程度上升。

多位理事提醒，若民眾過度借貸從事理財活動，例如以不動產抵押借款投入股市，一旦市場反轉，連鎖衝擊不容忽視，央行應提早思考相應的總體審慎監理措施，捍衛金融體系穩定。

有位理事提出警訊，一旦未來台股交易降溫，這些透過不動產抵押借出、投資股市的理財周轉金，極有可能轉向流回不動產，進一步推升房價。因此在股市熱絡時，維持房市量縮價穩有其必要性，亦有助金融穩定。

央行強調，選擇性信用管制初衷是防止信用資源過度集中不動產，引導資金轉向實體產業生產活動。未來央行除持續檢視各銀行內部控管不動產授信狀況，也將密切觀察股市信用擴張對金融體系的潛在風險，適時滾動檢討相關措施。

值得注意的是，今年5月底全體銀行不動產貸款集中度降至35.17%，但央行指出，主因是分母項的其他放款餘額增幅，大於分子項的不動產貸款餘額，其中又以與股市相關的信用明顯擴張有關。