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AI長線看好 法人喊低接

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

AI賦能加速迭代，大型雲端服務供應商（CSP）軍備賽持續，法人認為，AI趨勢不變，此際雖然科技股紛紛修正，但也正提供逢低布局的機會。除了持續分批投資獲利成長明確的AI族群以外，考量能源價格推升通膨風險，也可適度布局實質資產相關類股，以平衡通膨風險。

不畏近來科技股拉回，統一投信看好現今前沿科技將成為明日主流，將推出統一前沿科技主動式ETF（00411A），鎖定八大產業，包括AI基建、能源基建、AI原生工具、人形機器人、太空經濟、量子計算、自動駕駛及資產代幣化等科技主題。統一前沿科技主動式ETF擬任經理人郭智偉表示，AI賦能驅動整個科技產業的版圖，正在全面擴張，掌握前沿科技，即掌握了未來的科技先機。

例如正當AI熱潮持續席捲全球之際，美國已同步推進被稱為下一個世代算力革命的「量子計算」關鍵技術。美國正透過政府資金、國家實驗室與科技巨頭組成龐大的「量子國家隊」。

其中，科技巨頭Google於2025年底利用Willow晶片搭配演算法，效能超越超級電腦13,000倍，首次展現量子計算優勢。估至2030年，全球量子科技總產業規模將達2,200億美元，2035年估快速成長至8,078億美元，量子計算產業將迎首階段爆發。

凱基投信表示，過去一年多，市場在AI產業革命的樂觀敘事下大幅推升，成長股的評價被推升到相當高的水位。如今同時面對金融環境緊縮與地緣風險升溫，市場開始重新檢視多少估值才合理，並且對過度集中、過度槓桿的部位進行修正。

法人 通膨 ETF

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