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高盛、花旗都調降國巨目標價 反映產業去槓桿化導致本益比遭壓縮

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
高盛及花旗證券同時出具國巨*（2327）最新個股報告，不約而同調降目標價，高盛由1,490元調降至1,280元、花旗由1,500元降至1,450元。綜合兩家外資看法，此次適度下修目標價，主要反映產業去槓桿化導致本益比遭壓縮，而非國巨獲利出現變化，因此都仍維持「買進」評等。示意圖。圖／AI生成
高盛及花旗證券同時出具國巨*（2327）最新個股報告，不約而同調降目標價，高盛由1,490元調降至1,280元、花旗由1,500元降至1,450元。綜合兩家外資看法，此次適度下修目標價，主要反映產業去槓桿化導致本益比遭壓縮，而非國巨獲利出現變化，因此都仍維持「買進」評等。示意圖。圖／AI生成

高盛花旗證券同時出具國巨*（2327）最新個股報告，不約而同調降目標價，高盛由1,490元調降至1,280元、花旗由1,500元降至1,450元。綜合兩家外資看法，此次適度下修目標價，主要反映產業去槓桿化導致本益比遭壓縮，而非國巨獲利出現變化，因此都仍維持「買進」評等。

這波調降目標價由摩根士丹利證券（大摩）開出第一槍，在國巨法說前就將目標價從1,515元調降至1,465元，評等則一樣維持「優於大盤」。國巨7月29日舉行法說之後，高盛及花旗調降目標價。

高盛下修國巨 2026-2028 年財測，主要是因為對積層陶瓷電容（MLCC）與鉭質電容價格上漲假設更為保守，因此對於國巨營收預估分別下調 10%、17%、16%；每股稅後純益（EPS）也下修 10-14%，分別為19.01元、31.27元、49.2元。

不過，高盛仍看好長期 AI 驅動的需求趨勢不變，認為國巨仍能受惠於MLCC價格展望改善。在全球 MLCC 產能中， AI MLCC 相關比例將從2025年的9%，提升到 2026年的14%、2027年的24%、2028年的32%。國巨AI相關營收比重已達 16%，超越原先在2026年底15%的目標，且預期占比將持續上升，推升獲利能力。

花旗也認為，國巨的長線投資題材仍在，AI 應用與長約需求推動結構性成長，產能利用率持續提升。國巨第2季財報優於預期，花旗將2026-2028年的預估EPS上調11-13%，且調升平均售價年複合成長率預測值。

花旗依據對於國巨2027-2028年的預估獲利，將預估本益比從40倍調降到35倍，順勢調降目標價，但主要是反映產業因為去槓桿而導致本益比遭壓縮，而非否定國巨的獲利成長動能。

花旗 高盛 國巨

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