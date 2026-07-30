短線賣壓沉重！台勝科、大量等4檔明起進「二次處置」 52檔列注意股

臺灣證券交易所今日公告，集中市場的處置股票與注意股票名單。其中，力山（1515）、蔚華科（3055）、大量（3167）、台勝科（3532）等4檔個股因近期累積跌幅過大且高低價差劇烈，自31日起至8月13日止（共10個營業日）正式列入「二次處置」；此外，聯友金屬-創（7610）今日亦已列入二次處置。

除了處置股外，證交所今日亦公告52檔標的列入注意股票，絕大多數皆因短線上累積跌幅過大或交投顯著異常，提醒投資人注意交易風險。

證交所表示，本次列入二次處置的4檔集中市場個股，具體觸及處置標準之數據如下：力山最近六個營業日累積收盤價跌幅達32.3％；蔚華科最近六個營業日累積收盤價跌幅達54.7％，且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達57.3元；大量最近六個營業日累積收盤價跌幅達43.76％，且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達246元；台勝科最近六個營業日累積收盤價跌幅達49.61％，且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達144元。

上述4檔股票處置期間為7月31日至8月13日，連同今日已實施二次處置的創新板個股聯友金屬-創（7610），投資人在處置期間進行買賣申購時，應特別注意人工管制預收款券等各項撮合限制。

除了二次處置個股外，證交所今日亦同步公告52檔標的列為注意股票。本次列入注意股之標的，主要原因多為短線修正過猛或價格振幅較大。觀察注意股名單，涵蓋權證（緯穎統一59購02、全新統一61購02、宏達電統一6A購02），以及傳產化工業（南亞、台苯、中纖、國際中橡、國精化）；電子零組件與被動元件（國巨*、大毅、華新科、禾伸堂、日電貿、聯茂、尖點、南電），半導體與IC設計（旺宏、茂矽、全新、嘉晶、景碩、訊芯-KY、愛普*、采鈺、新代、富鼎），光學與光電（一詮、大立光、群創、今國光、嘉基），電腦設備與散熱網通（揚博、今皓、聯鈞、健策、貿聯-KY、榮科、富世達、邁科、高力），以及生技與其他類股（隆銘綠能、泰宗、雙鍵、柏承、兆聯實業、聯友金屬-創、倍利科、宇瞻）。