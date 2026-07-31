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就市論勢／AI產業龍頭 布局優選

經濟日報／ 邱翠欣（野村鴻運基金及野村中小基金經理人）

盤勢分析

台股近期波動加劇，利空消息容易被放大解讀，即使出現正面訊息，投資人也易視為「利多出盡」。短線觀察，籌碼面是台股目前較大壓力。惟目前基本面穩健，市場預估台灣企業獲利由年增28%上修至30%以上。

因上半年股市漲幅相對大，第3季應視為大漲後的修正，而非步入空頭。高本益比個股短期可能面臨較大估值修正；相對而言，若獲利持續成長、估值合理，或過去漲幅落後的成長股，可能重新獲得資金青睞。

投資建議

近期市場投資情緒轉趨保守，建議操作不宜過度集中單一族群，產業配置方面，AI仍是支撐市場中長期表現核心。從大型科技公司財務體質、雲端業務成長與市場競爭狀況來看，目前仍處軍備競賽下必要投入，而非營運模式失去支撐。

因此AI長線成長趨勢未變，建議拉回逢低布局，投資重心仍聚焦AI相關產業，以2027~2028年訂單能見度高且獲利有上修空間各產業龍頭為優先布局標的。

布局 籌碼面 台股

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