陳冲示警台股「走偏鋒」 一旦反轉恐爆踩踏

台股屢創新高，前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲示警，若以「巴菲特指標」衡量，台股已呈現過熱，更在政府政策與ETF資金推動下「走偏鋒」，行情一旦反轉時恐爆發集中持股與ETF踩踏風險。

陳冲表示，「巴菲特指標」是以股票總市值除以國內生產毛額，用來觀察股市是否脫離實體經濟。雖然這項指標提出已逾20年，市場環境更加複雜，但仍具參考價值。

依「巴菲特指標」，該比率若介於75%至90%代表合理，超過120%代表高估，超過200%被巴菲特形容為「玩火」。到7月24日止統計，台股巴菲特指標約4.75倍，如同玩火。

外界曾以香港股市比較，認為台股並非特別高估。陳冲指出，港股有大量中國大陸及海外企業掛牌，若以港股總市值計算，分母不能只採香港GDP，若排除香港的特殊市場結構，台灣的巴菲特指標恐居全球最高。

陳冲也批評金管會放寬俗稱「台積電條款」的規定，將台股基金及ETF投資單一成分股上限提高至25%。

因真正可能接近上限的個股主要是台積電（2330），這項政策形同替基金經理人指明方向，促使資金進一步集中。

他認為，台積電上漲雖能快速推升大盤，營造台股全面繁榮的印象，但當指數愈來愈依賴單一權值股，台股表現便未必能反映其他產業及整體經濟，甚至可能形成榮景表象。

ETF市場快速膨脹，也可能放大風險。曾在證交所董事長任內引進首檔ETF元大台灣50的陳冲表示，如今被動式、槓桿式及主動式ETF全面擴張，單檔募集規模動輒上千億元。

他警告，市場上漲時，ETF資金同步買進可能推高相同成分股；一旦行情反轉，也可能因同步賣出形成「多殺多」。

主動式ETF每日揭露持股，更容易引發跟單，若多檔產品集中持有相似標的，股市下跌時恐出現更嚴重的相互踩踏。