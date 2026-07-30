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台股投資熱潮 券商三大類融資業務淨值倍數比率兩個月增逾1成
金管會今日發布最新統計指出，截至5月底，上市櫃融資餘額約7632億元、證券商辦理不限用途款項借貸餘額約4827億元，合計約1兆2459億元，而合計辦理「信用交易融資」、「證券業務借貸款項」及「不限用途借貸」三項業務總金額占淨值倍數為179%。和金管會在2個多月前所公布的數據相較，當時的淨值倍數比率為159%，亦即在2個月內，該比率增幅已逾1成。
證期局也轉述證交所的說法指出，目前各證券商辦理不限用途款項借貸的擔保維持率均遠高於130%的催繳標準，但證交所表示全市場的擔保維持率目前並未定期公布，正通盤研議強化股市相關資訊的揭露。
黃厚銘引述統計數據指出，7月27日至7月30日，台股下跌8.52%，比較其他以導體業為主的市場，包括美國的費半下跌11.6%、韓股下跌16.51%、日股下跌4.37%，整戶擔保維持率為161.63%。
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