台股投資熱潮 券商三大類融資業務淨值倍數比率兩個月增逾1成

金管會今日發布最新統計指出，截至5月底，上市櫃融資餘額約7632億元、證券商辦理不限用途款項借貸餘額約4827億元，合計約1兆2459億元，而合計辦理「信用交易融資」、「證券業務借貸款項」及「不限用途借貸」三項業務總金額占淨值倍數為179%。和金管會在2個多月前所公布的數據相較，當時的淨值倍數比率為159%，亦即在2個月內，該比率增幅已逾1成。

2026-07-30 19:29