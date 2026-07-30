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別管大盤慘綠再破底了！這二檔挾爆炸性利多 率先跌深強彈

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股30日雖多空拉鋸，持續破底探低，不過盤面上，已有部分個股逆勢強彈，表現相當吸睛，如漢達（6620）股價開盤就亮燈強鎖漲停，宜鼎（5289）終場也收漲1.7%，表現均相當強勢亮眼。本報系資料照
台股30日雖多空拉鋸，持續破底探低，不過盤面上，已有部分個股逆勢強彈，表現相當吸睛，如漢達（6620）股價開盤就亮燈強鎖漲停，宜鼎（5289）終場也收漲1.7%，表現均相當強勢亮眼。本報系資料照

台股30日雖多空拉鋸，持續破底探低，不過盤面上，已有部分個股逆勢強彈，表現相當吸睛，如漢達（6620）股價開盤就亮燈強鎖漲停，宜鼎（5289）終場也收漲1.7%，表現均相當強勢亮眼。

台股近來因各項國際變因衝擊，加上去槓桿化影響，指數跌跌不休，已跌破4萬大關，自高點拉回以來跌幅17.1%。儘管盤面個股跌多漲少，市場一片淒風苦雨，不過多頭抵抗似已現蹤，預料行情近日將跌深反彈。

在盤面一片慘綠之際，已有部分「逆勢強彈股」率先止跌轉漲、領先走強。其中漢達30日股價開盤就亮燈強鎖漲停，帶動股價運動趨勢翻多；宜鼎則開低震盪走高，呈現破底翻走勢，終場收漲1.7%，表現均相對強勢。

漢達為專注藥物劑型與處方設計的研發型藥廠，聚焦 505(b)(2)改良型新藥及高技術門檻學名藥開發，並透過全球授權合作推動產品商業化。隨HND-039 取證在即，激勵買盤簇擁點火，股價率先大盤強勢表態。

法人指出，HND-039為以 cabozantinib 為主成分開發的 505(b)(2)新藥，相較原廠 Cabometyx具有不少潛在優勢。預期產品取證後採授權合作的機率較高，基準情境假設總潛在授權金達1.6億美金，並享有15%權利金分潤。

工業用儲存裝置供應商宜鼎，法人預估第2季毛利率逾60%、每股稅後純益（EPS）超過100元。今年來隨伺服器級營收比重加速成長，法人估今年EPS將達367.43元，EPS年增率高達驚人的15.9倍，因此內外資紛紛喊「買」。

破底 大盤 爆炸 個股

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