別管大盤慘綠再破底了！這二檔挾爆炸性利多 率先跌深強彈

近期四貸同堂話題熱議，曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲直言：「台股已經走偏鋒了！」他更以「巴菲特指標」（指該國股票總市值除以國內生產毛額）指出，台股已經過熱，7月上旬的台股市值已逼近台灣整體國民生產毛額的5倍，實在太高，尤其是先前外界還有學者拿港股跟台股出來對比，認為台股的情況還好，陳冲則不以為然指出，港股很多的市值其實和大陸很多公司來香港掛牌上市有關，因此分母應包括大陸的GDP，倘若剔除香港，台灣是全世界最高的。

2026-07-30 17:48