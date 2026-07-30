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因應台股量能暴增！證交所新建「備援資訊中心」與中華電合作

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所與中華電信公司深化合作，在金管會主任委員彭金隆見證下，簽訂「新建備援資訊中心」合作備忘錄。證交所／提供
臺灣證券交易所與中華電信公司深化合作，在金管會主任委員彭金隆見證下，簽訂「新建備援資訊中心」合作備忘錄。證交所／提供

臺灣證券交易所董事長林修銘與中華電信（2412）公司董事長簡志誠30日下午於台北101大樓1樓證交所資訊展示中心簽訂合作備忘錄，雙方將合作在中華電信台中基地建置全新且專屬於證交所的備援資訊中心。本項建置案預計於民國118年完成，屆時除可提升證券市場交易安全，亦能積極落實資訊安全管控，以強化整體證券市場資訊系統與網路安全的韌性。

為響應政府政策，證交所近年積極打造「亞洲那斯達克」，同時受惠於AI浪潮及處於半導體供應鏈之全球核心地位，現已躍升為國際級資本市場，具備高流動性、高估值、外資投資活絡及完整科技供應鏈等優勢。因應股市多元化發展及變化迅速，證交所持續推動資訊基礎設施之升級，以確保交易系統之處理能力、穩定性及營運韌性，務求與市場發展的高度相稱，提供穩定、安全、不間斷的國際級服務。

中華電信公司為國內最具規模之電信業者，且具有豐富之高標準機房之興建經驗。證交所與中華電信公司合作建置「遠端及時備援資訊中心」，主係整合現有近端及遠端備援資訊中心之功能，強化現行備援中心的資訊系統安全韌性，以及營運的自主與獨立性，並有效運用電腦系統資源、擴大培養專業人才、提升設備維護管理效能，能確切落實風險管控，對於將來證券市場發展具有正面且長遠之助益。

本備援資訊中心將依循全球化發展的潮流進行高規格打造，大幅優化電腦系統、網路系統的品質和效能，實現超低延遲與高併發處理能力。透過中華電信優質的資通訊技術實力，布建國際級綠能資料中心與強固網路拓樸，讓我國證券交易的 IT 基礎建設與國際其他主要交易所並駕齊驅。本專案不僅是階段性軟硬體設施的轉型與躍升，更是我國資本市場接軌國際的重要里程碑。完善且先進的資訊基石將能有效提昇證交所之國際競爭力，吸引更多外資與跨國機構前來投資，展現臺灣金融永續營運的國際科技實力。

證交所 台股

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