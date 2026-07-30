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「四貸同堂」掀熱議 陳冲：台股已經走偏鋒、應檢討政府一些措施

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
針對台股四貸同堂議題，陳冲表示，台股已經走偏鋒了。聯合報系資料照
針對台股四貸同堂議題，陳冲表示，台股已經走偏鋒了。聯合報系資料照

近期四貸同堂話題熱議，曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲直言：「台股已經走偏鋒了！」他更以「巴菲特指標」（指該國股票總市值除以國內生產毛額）指出，台股已經過熱，7月上旬的台股市值已逼近台灣整體國民生產毛額的5倍，實在太高，尤其是先前外界還有學者拿港股跟台股出來對比，認為台股的情況還好，陳冲則不以為然指出，港股很多的市值其實和大陸很多公司來香港掛牌上市有關，因此分母應包括大陸的GDP，倘若剔除香港，台灣是全世界最高的。

陳冲提出，雖然巴菲特是在20年前提出上述的指標，時隔20年大環境更複雜了，但依然適用，他認為台股的市值超過經濟實際情況太多，這就是過熱的現象，尤其台灣已高居世界第一。

對於台股過熱，陳冲則認為，政府的一些措施都應該檢討，包括先前金管會開放台股基金或ETF的單一成份股占基金的淨值上限，從10%提高至25%的外界所謂的「台積電條款」（只有台積電快逼近上限，其他個股都無此問題），他認為這就等於政府帶頭看方向，並且影響經理人的選股決定，且在他看來，這是「政府帶頭做多」，主導基金經理人大量買進台積電，因為台積電漲更多會使台股大盤指數更好，但這卻是一種假象。

在20年前陳冲擔任證交所董事長任內引入首檔ETF 0050，對此他表示，一開始市場的接受度很低，因為大家都不相信ETF，反而較信任基金經理人的操作，一直到10年前，ETF才超過共同基金，而現在合計被動式、槓桿式、再加入主動式ETF，尤其是主動式ETF才在台灣開放沒多久，就募出上千億元。

陳冲表示，ETF在市場轉折或進入熊市時，原本就會發生「多殺多」，但主動式ETF的「相互踐踏」、多殺多會比其他ETF更嚴重，而且每天公布持股的作法，也更容易在市場造成「跟單」問題，他也認為主動型ETF也不能太過度，否則就與共同基金無異。

陳冲認為，目前賴清德政府靠二大櫥窗來交出政績，一是股市被視作經濟櫥窗，二是亞洲資產管理中心，但他認為這些都是過度榮景的表象，包括了台股用巴菲特指數來衡量，已為全球第一，明顯過熱。

而對於高雄作為亞洲資產中心專區所發揮的功效，陳冲則認為，金管會應該思考先洽GFCI主辦單位，將高雄列入200大金融中心評比。

台股 陳冲 港股 巴菲特指標

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