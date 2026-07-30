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證交所攜手台經院、資策會 推出創新板四大產業研究報告

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所攜手國內兩大國家級智庫—台灣經濟研究院產經資料庫與資訊工業策進會產業情報研究所(MIC)於今(115)年啟動「前瞻產業研究創新板企業洞察」專題合作計畫。圖／本報資料照片
臺灣證券交易所攜手國內兩大國家級智庫—台灣經濟研究院產經資料庫與資訊工業策進會產業情報研究所(MIC)於今(115)年啟動「前瞻產業研究創新板企業洞察」專題合作計畫。圖／本報資料照片

為響應國家政策，打造具臺灣特色「亞洲那斯達克」作為產業與資本市場戰略目標，臺灣證券交易所攜手國內兩大國家級智庫—台灣經濟研究院產經資料庫與資訊工業策進會產業情報研究所(MIC)於今(115)年啟動「前瞻產業研究創新板企業洞察」專題合作計畫。本計畫由頂尖研究機構對前瞻產業定期發布深度產業洞察，提升投資人對於前瞻產業發展脈絡與動態之理解，進而提高創新板公司資訊透明度，並落實投資人教育。115年7月推出之研究報告聚焦於「數位雲端」、「綠能環保」、「生技醫療」及「汽車工業」等多元產業。

數位雲端產業方面，研析報告指出受惠健保署開放健康存摺「資料介接 (SDK)」服務，加上產品免去複雜醫材取證流程，吸引新創業者積極投入健康平台開發。隨著健檢中心加速數位化，以及企業將「職場健康」列為ESG永續經營指標，帶動數位工具採用率顯著提升，推估114年我國健康資訊服務業市場規模將突破百億元大關。此外，政府推動多項防治計畫並釋出健康促進標案，挹注產業營運動能。展望115年，醫療趨勢由「治療」轉為「預防」，遠距監測與慢性病管理需求大增。根據預測，115年我國數位醫療市場規模將達5.84億美元，其中預防性健康項目占比高達七成，展現極具潛力的高成長前景。

綠能環保產業方面，研析報告指出受惠於環保法規修嚴及AI帶動半導體景氣，110至114年我國事業廢棄物處理及資源回收業銷售額呈現成長，科技業廢棄物申報量高度增加。展望產業未來，因中東和談與中國鋼鐵出口許可制，有助於鋼鐵業復甦，帶動矽碇銷售。此外，AI封裝需求推升材料市場，根據估計，全球球型二氧化矽市場規模將由114年的1.68億美元，擴增至124年的3.16億美元。未來隨再生材料品質驗證突破與法規修訂，產業發展動能可期。

生技醫療產業方面，研析報告指出受惠次世代基因定序納入健保給付、新藥開發需求增加及預防篩檢意識提升，帶動內銷動能大增，因此114年我國醫用檢測服務主要廠商合計營收年增達14.10%。加上美國FDA調降分子診斷風險等級、加速產品上市，根據推估114年我國體外診斷服務市場規模可達4.50億美元，呈現逐年回升態勢。展望115年，精準醫療政策與AI技術融合大幅提升基因分析效率，推動分子檢測加速邁入臨床醫療場域，產業將朝向非侵入性、早期篩檢及基因體學整合發展，其中同時具備「液態活檢」與「多體學分析」技術的業者，將有望建立核心競爭壁壘。

汽車工業方面，研析報告指出我國汽車零件製造業雖面臨高成本與關稅壓力，惟受惠於美國車齡高齡化及新車價格偏高，售後維修（AM）與改裝市場需求穩健增長。根據機構預測，115年美國AM市場規模將達2,387.5億美元預計2031年將成長至2,922.7億美元，年複合成長率為4.12%；115年美國改裝市場亦估達545億美元，年增率約為2.5%。此外，車輛智慧化推升高階技術滲透，估計115年全球智慧車燈營收達78.7億美元，119年則成長至307.1億美元，年複合成長率逾40%，臺灣產業憑藉完整供應鏈與外銷經驗，布局智慧照明及高階零件，整體中長期發展動能依舊可期。

臺灣證券交易所透過臺灣創新板（Taiwan Innovation Board, tib-創）持續扮演資本市場的推手，藉由前瞻產業研究報告計畫推動，落實投資人保護與教育，引導更多資金挹注於創新企業。證交所承諾將持續優化籌資環境，為臺灣資本市場注入經濟發展動能與國際競爭力。未來每個月將針對前瞻產業發布計3至5篇的產業研究報告，歡迎可於證交所創新板官網之「投資人教育列車-前瞻產業研究報告」(https://www.twse.com.tw/TIB/zh/report.html)、臺灣指數公司IR議合服務平台之IR專區(https://irengage.taiwanindex.com.tw/IRZone)，以及台經院產經資料庫「上市前瞻」專區(https://tie.tier.org.tw/index.aspx)查詢最新產業動態。

創新板 證交所 資策會

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