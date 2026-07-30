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外資賣超483億元 賣最多的是元大台灣50、聯電則居第二名
台股30日震盪激烈，高低點震盪達1,750.77點，終場收在39,933.3點，下跌105.88點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超483.12億元，統計外資賣超元大台灣50（0050）60,530張，居外資賣超第一名，其次則是賣超聯電（2303）35,486張，鴻海（2317）也遭大賣。
台股早盤以40,048.94點開高，隨後往下急殺，一度下滑至39,404.65點， 著買盤湧進，拉升指數翻紅，盤中一度衝達41,155.42點，指數高低點震盪1,750.77點，終場則是以39,933.3點收盤，下跌105.88點，跌幅0.26%，失守40,000點整數關卡，仍守住半年線。
三大法人合計賣超508.74億元，其中外資、自營商持續調節，但投信逆勢連27個交易日買超，累計買超金額已達2,728.39億元，持續扮演台股重要支撐力量。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超483.12億元，投信買超126.65億元；自營商賣超（合計）152.27億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.04億元、自營商（避險）賣超147.22億元。
統計外資賣超前十名個股中，ETF占4檔，除賣超元大台灣50最多之外，群益臺灣加權正2（00685L）也遭外資賣超，另外，聯電、鴻海、廣達（2382）、旺宏（2337）等也齊遭大賣；外資買超前十名中，金融股占5檔，買超合庫金（5880）42,650張最多。
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