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台股震盪跌破4萬點…童子賢喊話：別天天盯著「聖誕樹」！產業健全更重要
台股跌破4萬點大關，30日收在39,933點，近期呈現大幅回檔，對此，台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（4938）董事長童子賢回應，自己不是股市專家，他強調，台灣的產業健全比較重要，「不要每天盯著那個綠色、紅色的聖誕樹閃閃發光的樣子。」
AI WAVE SHOW 2026 30日登場，童子賢以台北市電腦公會榮譽理事長身分出席開幕活動，媒體詢問有關台股近期看法。
對此，童子賢指出，自己不是股市專家，從長遠來看，兩年前台股指數大約是2萬多點，那現在大約是4萬，呈現震盪格局。他強調，台灣的產業健全比較重要，「不要每天盯著那個綠色、紅色的聖誕樹閃閃發光的樣子」。
童子賢表示，產業基礎好的話，用三年五年看的話，當然股市就會好了。
針對AI是否泡沫化，童子賢再次舉例，在2000到2001年的時候，網路有泡沫化過。可是網路曾經短暫的泡沫化，不代表網路不重要，也不代表網路就無法在產業立足。
他表示，「今天我們面對AI也一樣，自己非常有信心的講，AI一定會提高人類社會的生產力，就跟網路一樣。你再隔10年看，沒有AI的數位產品，幾乎都是落後的，沒有AI的數位產品會被有AI的數位產品淘汰」。
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