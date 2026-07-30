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台股震盪跌破4萬點…童子賢喊話：別天天盯著「聖誕樹」！產業健全更重要

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影

台股跌破4萬點大關，30日收在39,933點，近期呈現大幅回檔，對此，台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（4938）董事長童子賢回應，自己不是股市專家，他強調，台灣的產業健全比較重要，「不要每天盯著那個綠色、紅色的聖誕樹閃閃發光的樣子。」

AI WAVE SHOW 2026 30日登場，童子賢以台北市電腦公會榮譽理事長身分出席開幕活動，媒體詢問有關台股近期看法。

對此，童子賢指出，自己不是股市專家，從長遠來看，兩年前台股指數大約是2萬多點，那現在大約是4萬，呈現震盪格局。他強調，台灣的產業健全比較重要，「不要每天盯著那個綠色、紅色的聖誕樹閃閃發光的樣子」。

童子賢表示，產業基礎好的話，用三年五年看的話，當然股市就會好了。

針對AI是否泡沫化，童子賢再次舉例，在2000到2001年的時候，網路有泡沫化過。可是網路曾經短暫的泡沫化，不代表網路不重要，也不代表網路就無法在產業立足。

他表示，「今天我們面對AI也一樣，自己非常有信心的講，AI一定會提高人類社會的生產力，就跟網路一樣。你再隔10年看，沒有AI的數位產品，幾乎都是落後的，沒有AI的數位產品會被有AI的數位產品淘汰」。

台股 聖誕樹 童子賢 和碩

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千點反彈成賣點？成交值前十僅5紅、國巨跌停衝第二 量價榜洩追價保守

台股30日上演戲劇性走勢，早盤在低接買盤帶動下一度大漲逾千點，最高來到41,155.42點，不過隨著解套與逢高調節賣壓湧現，指數一路震盪走低，終場下跌105.88點、收39,933.30點，再度失守4萬點整數關卡，盤中高低震盪達1,750.77點，成交值放大至1.1兆元。從成交值與成交量排行榜來看，市場雖有買盤承接，但追價態度仍偏向保守，資金集中於少數電子權值股與ETF，並未形成全面性攻勢。

三大法人賣超508億元！台股劇震1,750點失守4萬關 投信連27買力挺

台股30日開高收低，集中市場終場下跌105.88點、收39,933.30點，跌幅0.26%，失守4萬點整數關卡，但仍在半年線之上。盤中最高41,155.42點、最低39,404.65點，高低點震盪達1,750.77點，成交值同步放大至1.1兆元。集中市場與櫃買市場合計上漲508家、下跌1,417家，漲停6家、跌停50家，盤面賣壓仍明顯偏重。

台股4萬點關卡得而復失、收盤下跌105點 台積電逆勢收2,205元

台股因美國科技股高估值、資本支出增加疑慮、台韓去槓桿等影響下，測試40,000點整數關卡；台股30日開低震盪，盤中一度由黑翻紅，最高達41,155點、終場持續失守5日、10日、月、季線，但仍力守半年線，終場收39,933點，跌105點、跌幅0.2%，成交金額1兆1,036.8億元。台積電（2330）逆勢收2,205元，漲5元、漲幅0.2%。

外資賣超483億元 賣最多的是元大台灣50、聯電則居第二名

台股30日震盪激烈，高低點震盪達1,750.77點，終場收在39,933.3點，下跌105.88點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超483.12億元，統計外資賣超元大台灣50（0050）60,530張，居外資賣超第一名，其次則是賣超聯電（2303）35,486張，鴻海（2317）也遭大賣。

台股失守4萬點別慌！安聯投信投資長：基本面不變 股價已回合理價位

台股跌破4萬點大關，30日收在39,933點，安聯投信投資長張惟閔表示，台股從第2季超漲，拉回並不意外，目前股價已回到合理價位，是長線投資進場的好時機。

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