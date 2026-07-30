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千點反彈成賣點？成交值前十僅5紅、國巨跌停衝第二 量價榜洩追價保守

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股30日上演戲劇性走勢，早盤在低接買盤帶動下一度大漲逾千點，最高來到41,155.42點，不過隨著解套與逢高調節賣壓湧現，指數一路震盪走低，終場下跌105.88點、收39,933.30點，再度失守4萬點整數關卡，盤中高低震盪達1,750.77點，成交值放大至1.1兆元。聯合報系資料照
台股30日上演戲劇性走勢，早盤在低接買盤帶動下一度大漲逾千點，最高來到41,155.42點，不過隨著解套與逢高調節賣壓湧現，指數一路震盪走低，終場下跌105.88點、收39,933.30點，再度失守4萬點整數關卡，盤中高低震盪達1,750.77點，成交值放大至1.1兆元。聯合報系資料照

台股30日上演戲劇性走勢，早盤在低接買盤帶動下一度大漲逾千點，最高來到41,155.42點，不過隨著解套與逢高調節賣壓湧現，指數一路震盪走低，終場下跌105.88點、收39,933.30點，再度失守4萬點整數關卡，盤中高低震盪達1,750.77點，成交值放大至1.1兆元。從成交值與成交量排行榜來看，市場雖有買盤承接，但追價態度仍偏向保守，資金集中於少數電子權值股與ETF，並未形成全面性攻勢。

觀察成交值前十名，電子權值股仍是資金聚焦核心，但股價漲跌參半，多空分歧明顯。台積電（2330）以985.7億元穩居成交值第一，股價終場僅小漲5元、收2,205元，漲幅0.23%。雖然盤中一度攻高至2,260元，但漲幅明顯收斂，成交值也較前一日減少，顯示買盤承接仍在，追價力道卻未明顯升溫。

最受矚目的則是國巨*（2327）。國巨股價終場重挫跌停、收456.5元，成交值卻放大至506.77億元，高居成交值第二名，反映跌停價位仍有大量買賣雙方交鋒，成為今日量價榜最具代表性的個股之一。

另一邊，聯發科（2454）在買盤回流下上漲2.7%，成交值439.94億元排名第三；聯電（2303）強彈7.32%，成交值414.95億元排名第四，同時以37.32萬張成交量排名第七，是成交值前十中表現最強勢的電子權值股之一。

相較之下，南亞科（2408）下跌7.21%、成交值409.09億元排名第五，南電（8046）及華邦電（2344）也同步收黑，顯示電子族群內部強弱分歧仍相當明顯。

成交量排行榜方面，ETF依舊主導市場交投，前十名共有8檔ETF入榜，包括群益臺灣加權正2（00685L）、主動統一台股增長（00981A）、元大台灣50正2（00631L）、主動統一升級50（00403A）、元大台灣50反1（00632R）、元大台灣50（0050）、凱基台灣TOP50（009816）及主動復華未來50（00991A）。其中，00685L以50.93萬張居蟬聯人氣王，群創（3481）則以50.92萬張緊追在後，兩者成交量幾乎相當，也反映在劇烈震盪下，市場仍偏好透過ETF進行部位調整與風險管理。

整體而言，今日量價結構與早盤強彈形成鮮明對比。指數雖曾一度大漲逾千點，但成交值前十大紅黑各半，電子權值股表現分歧，成交量則持續由ETF主導，顯示市場並未出現全面追價買盤，而是反彈過程伴隨逢高調節與選股操作。在三大法人持續賣超逾500億元、投信獨撐買盤的情況下，短線市場情緒仍偏向審慎，後續能否站回4萬點並帶動追價買盤回溫，將是觀察盤勢能否真正止穩的重要指標。

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