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台股失守4萬點別慌！安聯投信投資長：基本面不變 股價已回合理價位
台股跌破4萬點大關，30日收在39,933點，安聯投信投資長張惟閔表示，台股從第2季超漲，拉回並不意外，目前股價已回到合理價位，是長線投資進場的好時機。
安聯投信投入主動式ETF市場屆滿周年，短短一年內完成台股高股息、台股成長及美國科技三大主軸布局，逐步建構兼顧收益、成長與全球科技趨勢的產品版圖，協助投資人掌握AI時代帶來的新投資契機，聚焦AI邁入基礎建設投資階段，美台「賣鏟子」供應鏈迎來黃金機遇。
張惟閔表示，主動式ETF發展至今已逐漸從市場新興商品，轉變為投資人參與資本市場的重要工具。在市場波動加劇、產業變化快速以及投資環境日趨複雜的背景下，兼具專業研究能力、主動選股優勢及ETF交易便利性的產品，更能協助投資人有效掌握市場機會。
張惟閔表示，自投入主動式ETF市場以來，短短一年內已完成三檔主動式ETF布局，投資主題涵蓋台股高股息、台股成長及美國科技，逐步建構兼顧收益、成長與全球科技趨勢的產品版圖。第四檔主動式ETF亦有望於第3季底推出，投資觸角將進一步延伸至亞洲半導體產業，持續完善AI時代下的投資布局。
談到近日股災，張惟閔指出，台股基本面沒問題，唯一可能的「改變」是比預期還好，相較於韓股的慘烈狀況，台股從高檔至今修正15%，定期定額投資人應該可以承受，股價已經回到合理價位，是否還會更便宜不知道，但能確定的是，基本面良好，會一路旺到2027年。
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