台股震盪、兆豐金股價逆勢飆漲51.7元創新高 這二大原因助攻

台股大盤走勢連日震盪下跌，但兆豐金（2886）近日展現強勁抗跌韌性，30日股價依然強勢上攻，盤中最高漲到51.7元，最終大漲1.6元或3.21%，收在51.5元，刷新歷史新高價，連五日上漲、累計漲幅達6.96%。

兆豐金股價能一舉登頂，優異的基本面獲利表現無疑是最大支撐。兆豐金今年上半年累計稅後純益達213.07億元，年增17.25%，每股盈餘（EPS）1.44元，金控本體與證券子公司累計獲利雙雙締造歷史同期新高記錄。

觀察子公司表現，兆豐銀行上半年累計稅後純益158.66億元，年增逾3%；兆豐證券受益於資本市場交投熱絡，上半年累計稅後純益達35.26億元，年成長率高達409.98%，創下歷史同期新高；兆豐票券受惠於利差提升挹注，上半年累計稅後純益18億元，年增45.98%；兆豐產險上半年累計稅後純益5.63億元，年增49.12%，隨著6至9月陸續迎來股利收入高峰，預期將進一步貢獻產險整體獲利表現。

此外，兆豐金日前已正式公告股利配發時程，每股將配發現金股利1.75元，除息交易日訂於8月13日，現金股利預計於9月4日入帳，穩健配息吸引存股族進場卡位除息行情。

理財達人艾蜜莉日前則在臉書分析指出，兆豐金的獲利主力依然是兆豐銀行。若以上半年兆豐銀稅後純益158.66億元對比金控的213.07億元粗略計算，兆豐銀獲利貢獻占比高達約74.5%，兆豐證則約占16.5%。

艾蜜莉進一步剖析，做AI需要資金，企業擴廠、買設備需要資金，而今年第1季台灣GDP年增14.55%，實質商品及服務輸出成長35.76%，金融及保險業實質毛額也比去年同期成長15.31%。當企業投資熱絡時，銀行可以承作放款、聯貸、外匯與跨境收付；一般人投資、買房子，同樣也離不開金融體系，證券經紀、承銷與財富管理，都有機會一起成長。

因此，艾蜜莉說，經濟活動愈熱絡，資金流動的機會愈多，金融業能參與的生意，自然也可能增加。所以金控股，才可以作為觀察景氣與資金溫度的其中一扇窗。