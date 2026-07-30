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三大法人賣超508億元！台股劇震1,750點失守4萬關 投信連27買力挺

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股30日開高收低，集中市場終場下跌105.88點、收39,933.30點。記者許正宏／攝影
台股30日開高收低，集中市場終場下跌105.88點、收39,933.30點。記者許正宏／攝影

台股30日開高收低，集中市場終場下跌105.88點、收39,933.30點，跌幅0.26%，失守4萬點整數關卡，但仍在半年線之上。盤中最高41,155.42點、最低39,404.65點，高低點震盪達1,750.77點，成交值同步放大至1.1兆元。集中市場與櫃買市場合計上漲508家、下跌1,417家，漲停6家、跌停50家，盤面賣壓仍明顯偏重。

籌碼面上，三大法人合計賣超508.74億元，其中外資、自營商持續調節，但投信逆勢連27日買超，累計買超金額已達2,728.39億元，持續扮演台股重要支撐力量。

統計三大法人7月30日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超483.12億元，投信買超126.65億元；自營商賣超（合計）152.27億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.04億元、自營商（避險）賣超147.22億元。

盤面上，權值股表現分歧，成為台股盤中劇烈震盪的主因。聯發科（2454）法說會將於31日登場，市場提前卡位，股價終場上漲2.7%、收3,235元，貢獻大盤約43點；台積電（2330）雖受ADR重挫4.5%拖累，盤中一度下探2,190元，但買盤進場承接，終場翻紅收2,205元、上漲5元，貢獻大盤約40點，市場同時關注DIGITIMES報導指出，日本JASM產能仍處爬坡階段，預估熊本強震對台積電第3季營收影響有限。聯電（2303）則受第2季財報優於預期、上修今年資本支出至20億美元激勵，盤中數度觸及漲停，終場大漲7.32%、收110元，挹注大盤約31點。

此外，近期修正幅度較大的個股也吸引買盤回流。鴻勁（7769）自5月底盤中高點8,465元一路修正至今日盤初低點5,060元，波段跌幅約四成，終場強攻漲停5,620元，同樣貢獻大盤約31點；台達電（2308）、台光電（2383）及欣興（3037）等近期整理多日的權值股同步反彈，三檔合計挹注大盤近70點。

不過，空方賣壓仍未完全消退，國巨*（2327）、廣達（2382）、旺宏（2337）、華通（2313）同步跌停，鴻海（2317）、南亞科（2408）、華邦電（2344）及緯穎（6669）等權值與AI概念股也同步走弱，大幅抵銷漲點，使大盤全天維持劇烈震盪格局並收黑。

台股 三大法人 投信

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