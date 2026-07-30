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台股震盪 法人建議：定期定額勝率高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

美財報周失靈，台股本周宛如大怒神，國泰投信表示，AI帶動全球市場連漲多年，市場對於所謂的法說會及財報行情胃口已逐漸被養大，有別於散戶期待透過財報季賺取上漲機會，機構投資人則是趁勢獲利了結，擠出資本利得，導致股市短期下跌效應，建議投資人勿因市場情緒影響投資步驟，投資決策最終還是以基本面作為評估準則，在台股長期多頭的趨勢不變下，透過定期定額策略，分散進場時點、累積投資部位會是較佳的解方，以國泰投信旗下國泰台灣科技龍頭（00881）追蹤的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數」試算長期定期定額報酬，10年的定期定額報酬率是520.56%，相當有感，

國泰台灣科技龍頭經理人蘇鼎宇表示，00881的追蹤指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數」，從通訊科技產業鏈中設定流動性、獲利、市值加權等規則，並設有單一成分股上限為其佔加權指數比重與前五大成分股累計權重65%之限制。相較於一般傳統市值型指數具有較高產業集中風險與波動度，目前基金的前五大成分股分別是台積電、聯發科、台達電、鴻海及聯電，占比從3%至40%不等，展現指數設計的持股分散性。

除了指數邏輯的優異性，如果進一步細看00881前五大成分股近五年(2021/6/30-2026/6/30)的報酬率，台積電343.2%、聯發科527.8%、台達電619.5%、鴻海172.2%、聯電311.2%，同步也帶動基金的亮眼表現，00881近1、2、3年的報酬率分別是154.35%、154.17%以及310.84%，在同類型基金中名列前茅，基金價量齊增，位列千億級台列ETF，再添流動性佳的一大優勢。

從證交所定期定額ETF榜單中亦可發現國泰台灣科技龍頭（00881）的人氣之高，00881今年以來的定期定額戶數大增46%，以追蹤指數試算1-10年的報酬率，投資1年是79.33%、投資5年有255.01%、累積10年則可達到520.56%，遠勝台灣加權報酬指數，也難怪成為ETF市場中的熱門黑馬，在台股震盪之際，投資人可考慮逢低分批加碼，降低存股成本，鎖定台灣AI半導體產業的長線願景。

台股 定期定額 法人

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