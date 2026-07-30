台股4萬點關卡得而復失、收盤下跌105點 台積電逆勢收2,205元

台股因美國科技股高估值、資本支出增加疑慮、台韓去槓桿等影響下，測試40,000點整數關卡；台股30日開低震盪，盤中一度由黑翻紅，最高達41,155點、終場持續失守5日、10日、月、季線，但仍力守半年線，終場收39,933點，跌105點、跌幅0.2%，成交金額1兆1,036.8億元。台積電（2330）逆勢收2,205元，漲5元、漲幅0.2%。

安聯投信投資長張惟閔表示，面對即將登場的財報季與法說會旺季，市場關注焦點將逐步由題材與預期，轉向企業獲利能力與資本支出效益的實際驗證。未來投資人的觀察重點，不僅是企業是否受惠AI趨勢，更重要的是能否將訂單、技術優勢與市場需求轉化為實際營收、獲利及現金流。

張惟閔分析，隨著大型雲端服務供應商持續擴大AI資本支出，市場關注焦點已逐步從直接開發AI應用的科技企業，轉向提供算力、晶片、設備與資料中心基礎建設的「賣鏟子」供應鏈。相較於應用端企業，相關基礎建設供應商普遍具備更高的需求確定性與更長的成長週期，已成為AI投資趨勢下的重要受惠族群。

展望下半年，綜合安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷、安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人廖本隆認為，台股多頭架構尚未改變，但指數已累積相當漲幅，未來行情恐由過去全面上漲轉為產業輪動與個股分化。

施政廷表示，目前市場對企業未來獲利仍抱持高度期待，預估2026及2027年企業獲利預估持續成長，因此未來台股能否延續漲勢，關鍵將不僅在於2026年獲利表現，更在於2027年EPS預估能否持續上修。