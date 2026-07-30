快訊

若雙北遇熊本強震 李鴻源不敢想像：全倒半倒逾3.5萬戶

台股4萬點關卡得而復失、收盤下跌105點 台積電逆勢收2,205元

當媽媽面…陌生婦公園呼3歲男童巴掌網友全怒了 法院重判「不得科罰金」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股4萬點關卡得而復失、收盤下跌105點 台積電逆勢收2,205元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股30日開低震盪，盤中一度由黑翻紅，最高達41,155點、終場持續失守5日、10日、月、季線，但仍力守半年線，終場收39,933點，跌105點。聯合報系資料照
台股30日開低震盪，盤中一度由黑翻紅，最高達41,155點、終場持續失守5日、10日、月、季線，但仍力守半年線，終場收39,933點，跌105點。聯合報系資料照

台股因美國科技股高估值、資本支出增加疑慮、台韓去槓桿等影響下，測試40,000點整數關卡；台股30日開低震盪，盤中一度由黑翻紅，最高達41,155點、終場持續失守5日、10日、月、季線，但仍力守半年線，終場收39,933點，跌105點、跌幅0.2%，成交金額1兆1,036.8億元。台積電（2330）逆勢收2,205元，漲5元、漲幅0.2%。

安聯投信投資長張惟閔表示，面對即將登場的財報季與法說會旺季，市場關注焦點將逐步由題材與預期，轉向企業獲利能力與資本支出效益的實際驗證。未來投資人的觀察重點，不僅是企業是否受惠AI趨勢，更重要的是能否將訂單、技術優勢與市場需求轉化為實際營收、獲利及現金流。

張惟閔分析，隨著大型雲端服務供應商持續擴大AI資本支出，市場關注焦點已逐步從直接開發AI應用的科技企業，轉向提供算力、晶片、設備與資料中心基礎建設的「賣鏟子」供應鏈。相較於應用端企業，相關基礎建設供應商普遍具備更高的需求確定性與更長的成長週期，已成為AI投資趨勢下的重要受惠族群。

展望下半年，綜合安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷、安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人廖本隆認為，台股多頭架構尚未改變，但指數已累積相當漲幅，未來行情恐由過去全面上漲轉為產業輪動與個股分化。

施政廷表示，目前市場對企業未來獲利仍抱持高度期待，預估2026及2027年企業獲利預估持續成長，因此未來台股能否延續漲勢，關鍵將不僅在於2026年獲利表現，更在於2027年EPS預估能否持續上修。

台積電 台股 漲幅

延伸閱讀

台股狂殺近2,000點！連破 41K、40K 兩大防線

台股ETF 散戶搶低接

台股飆漲1783點！00995A、00981A、00991A...8檔漲幅衝破6% 法人：AI基本面無虞

台股小幅下跌 這檔ETF黑馬躍升成交量第三

相關新聞

台股4萬點關卡得而復失、收盤下跌105點 台積電逆勢收2,205元

台股因美國科技股高估值、資本支出增加疑慮、台韓去槓桿等影響下，測試40,000點整數關卡；台股30日開低震盪，盤中一度由黑翻紅，最高達41,155點、終場持續失守5日、10日、月、季線，但仍力守半年線，終場收39,933點，跌105點、跌幅0.2%，成交金額1兆1,036.8億元。台積電（2330）逆勢收2,205元，漲5元、漲幅0.2%。

台股兩日重挫近3,600點該護盤？國安基金舵手阮清華回應了

台股近期劇烈震盪，短短兩個交易日重挫近3,600點，市場關注國安基金是否進場護盤。財政部次長、國安基金執行秘書阮清華今（30）日回應，國安基金啟動有一定程序，必須發生重大事件並出現市場失序，才會進場穩定市場；目前股市漲跌主要受到國際情勢影響，國安基金將密切關注國內外政經局勢，若出現失序狀況，將適度處理。

股市震盪 國安基金操盤手喊話：股市有漲有跌是正常情況

台股前兩天重挫，國安基金執行秘書、財政部次長阮清華今天表示，國安基金一定要逢重大事件導致信心崩盤，市場失序等特殊狀況才會進場，近期股市有跌但也有漲，今天又上漲，國安基金密切關注國內外政經情勢，若有失序情況會適度處理。

台股強震1750點！載板股吸金 欣興亮燈、南電跌停急拉

聯準會釋出偏鷹訊號，加上中東情勢升溫，引發美股重挫，拖累台股30日盤中劇烈震盪，高低點相差達1750.77點，4萬點關卡多空激烈交鋒。然而，在市場避險情緒升溫之際，7月跌深的ABF載板族群卻逆勢獲資金回補，欣興（3037）頻頻亮燈漲停，景碩（3189）一度攻上漲停，南電（8046）更上演「跌停翻紅」戲碼，雖盤中受台股反壓影響，漲勢皆有所收斂，但四雄仍躍居盤面焦點。

權值股領軍 台股盤中強彈逾千點觸及41000點

台股經前2個交易日重跌3595.01點，今天一早走勢震盪，一度失守4萬點關卡，殺完融資後，指數上演反彈秀，盤中最多上漲1...

台股連日大跌 國安基金要不要進場？財政部：若失序再處理

儘管今日台股出現反彈，但台股前兩天重挫達3千點以上，立委關切國安基金是否進場護盤？財政部次長阮清華今天表示，國安基金只有在重大事件、市場失序等特殊狀況才會進場，近期股市有跌但也有漲，國安基金會密切關注國內外情勢，若有失序再視情況處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。