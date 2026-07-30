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市場去槓桿近尾聲？法人看好台股長線多頭未變

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

雖然 AI 與科技產業基本面長期發展無虞，大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，但短線受高利率環境與市場去槓桿賣壓影響，大盤波動度較高。隨著高檔修正拉回，市場評價已逐漸回歸合理區間，適度釋放賣壓反而有利於台股築底打腳，為長線多頭奠定更穩固的基礎。

郭修誠進一步分析，近期全球資金進行防守型輪動，自高 Beta 值的科技族群適度撤出，轉向具備剛性需求、營運可預測性高且防禦屬性強的本土內需消費、耐久財龍頭與非 AI 族群。

內需消費龍頭具備不受全球科技資本支出影響的優勢，包含通路網絡密度高、美妝通路拓展專用店型提升營益率等；而耐久財與電商龍頭則擁有龐大售後保修金融支持或自動化物流護城河，具備極強的抗景氣循環能力。

展望後市，郭修誠分析認為，台股長線利多依然充沛。全球科技創新大趨勢並未改變，科技巨頭資本支出持續擴增，顯示中長期需求依舊強勁；同時，國內內需消費熱絡與金融業獲利維持高檔，為台股提供雙軌支撐。

郭修誠表示，在市場震盪整理之際，低 Beta、低槓桿且配息穩健的高殖利率龍頭標的，將成為資金避風港。建議投資人逢低關注具備「高 ROE 與高填息勝率」的策略型商品，採取定期定額或分批布局，精準鎖定息利雙收的長期投資契機。

槓桿 法人 台股

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